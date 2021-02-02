稽查寵物食品皆合格 北市府：外包裝破損別買

台北市動保處今天表示，稽查96件市售寵物食品，包含乾飼料、罐頭等，檢驗黃麴毒素等物質，皆符合規定，建議飼主選購完整包裝及標示寵物食品，發現外包裝有破損等不要購買。

北市府動物保護處發布新聞資料，公布去年度稽查96件市售寵物食品結果，包含飼料58件、罐頭29件、奶製品4件、零嘴5件，檢驗微生物與有害健康物質等共379項，96件皆符合規定。

動保處表示，飼主應選購完整包裝及標示寵物食品，別買標示不清、外包裝破損、瓶身鼓脹及有異物的食品，購買前，可至行政院農業委員會「寵物食品申報網」查詢產品資訊。

動保處指出，寵物食品應標示8項內容，包含品名、重量、原材料、營養成分、原產地及代理進口商地址等資料、有效日期、保存期限及方法、餵食方法。

動保處表示，無論公司或個人販售的寵物食品，有標示不完整、未依法申報，可依違反動物保護法規定，通知限期改善，若不改善，標示不完整可處新台幣3萬元至15萬元罰鍰、未依法申報可罰3000元至1萬5000元。

動保處指出，寵物食品須依法向農委會申報，且不可宣稱寵物食品具療效，否則可依違反動物用藥品管理法，處20萬元至100萬元罰鍰

動保處表示，北市抽驗合格市售寵物食品及廠商名單，可至官網的公告事項查詢。