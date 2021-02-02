助弱勢過好年 新北發放民生物資平安袋

新北市政府在春節前發放禦寒衣物，春節期間發放民生物資平安袋給弱勢。元亨寺台北講堂會常法師今天表示，大家與其點光明燈祈福，不如自己作為一盞光明燈，點亮世界的幸福。

新北市長侯友宜今天在市府6樓新聞發布室，主持「春節平安袋貼心服務記者會」，宣布在166個據點發放2000個春節平安袋，內有民生物資。另結合宮廟與寺院供應熱食、關懷街友、兒少及弱勢家庭，提供急難救助等服務，要讓民眾平安過好年。

市府社會局表示，結合元亨寺台北講堂、新莊慈祐宮、土城區修圓慈善會、北台一心慈善會、正方天恩功德會、九玄聖宮及中華民國紳士協會，認捐平安袋物資及運送服務，透過警察局派出所與分駐所等166處據點發放。

元亨寺台北講堂會常法師今天表示，宗教關懷社會大眾，希望新年祈求平安。大家都希望在新年為自己或家人點燃光明燈，但不如自己作為一盞光明燈，點亮世界照亮幸福。

新莊慈祐宮主委陳圓光表示，廟方資源來自十方大德，寺廟也回饋社會大眾，感念市府平台作為宗教為社會祈福的媒介。

侯友宜感謝台灣優衣庫有限公司等單位，捐助衣物及口罩交由各社會福利中心發放給有需求的弱勢家庭。春節期間的兒少婦幼「113保護專線」及警察局「守護幼苗專案」不打烊。教育局的「幸福保衛站」的餐食供應計畫全年無休，18歲以下兒少若於春節期間遇緊急情事，可至超商登記領取。