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新北動物之家首度結合書法 邀名師獻技一字書

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
書法家張炳煌提筆寫下「安」一字，祈求未來生活一切平安。記者張哲郢／攝影
書法家張炳煌提筆寫下「安」一字，祈求未來生活一切平安。記者張哲郢／攝影

新北市動物保護處今日邀請知名書法家張炳煌到板橋動物之家揮毫獻祝福，過去曾在2018年得到新北文化貢獻獎，張炳煌親自寫下一字書「安」，祈求未來一切平穩，才能跟毛小孩一同安於生活。

動保處原先號召百人共同為「新春毛起來新春一字書揮毫活動」提筆，但因為疫情關係改讓各年級學生與老師提前寫好，以藝廊方式呈現在板橋動物之家。

這是新北市8所動物之家首次與書法家合作，動保處處長楊淑方說，最重要目的就是讓不同族群認識動保，讓更多人走進來動物之家。

雖然號召百人現場揮毫沒能實現，但動保處也邀請到國內知名書法家張炳煌親自揮毫，張炳煌於現場以篆體寫下「安」一字。他表示，歷經過去整年疫情影響，民眾最想要快樂過日子，寫下此字代表未來希望一切平穩，大家安於生活。

張炳煌透露，過去都沒有跟動保相關合作經驗，自己是頭一遭踏入動物之家，感覺十分新鮮，也樂見動保議題能獲得更多人響應。

楊淑方指出，新北市動物之家每年有超過5千隻毛小孩被認養，其中板橋由於交通最方便，認養數占超過一半，這次背後用意也希望讓更多族群認識動物之家，進而提高認養率。

動保處表示，針對新北各動物之家，只要民眾成功認養，後續包括洗澡、剪毛、美容等，動物之家免費提供，民眾有興趣可上動保處官網查詢https://www.ahiqo.ntpc.gov.tw/。

由眾多師生書法作品打造的藝廊，為板橋動物之家增添不少藝術氣息。記者張哲郢／攝影
由眾多師生書法作品打造的藝廊，為板橋動物之家增添不少藝術氣息。記者張哲郢／攝影
新北市書法學會理事長陳添進（左起）、動保處處長楊淑方、書法家張炳煌與台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳，共同為民眾獻上祝福。記者張哲郢／攝影
新北市書法學會理事長陳添進（左起）、動保處處長楊淑方、書法家張炳煌與台灣動物保護行政監督聯盟秘書長何宗勳，共同為民眾獻上祝福。記者張哲郢／攝影

動物之家 認養

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