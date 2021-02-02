新北動物之家首度結合書法 邀名師獻技一字書

新北市動物保護處今日邀請知名書法家張炳煌到板橋動物之家揮毫獻祝福，過去曾在2018年得到新北文化貢獻獎，張炳煌親自寫下一字書「安」，祈求未來一切平穩，才能跟毛小孩一同安於生活。

動保處原先號召百人共同為「新春毛起來新春一字書揮毫活動」提筆，但因為疫情關係改讓各年級學生與老師提前寫好，以藝廊方式呈現在板橋動物之家。

這是新北市8所動物之家首次與書法家合作，動保處處長楊淑方說，最重要目的就是讓不同族群認識動保，讓更多人走進來動物之家。

雖然號召百人現場揮毫沒能實現，但動保處也邀請到國內知名書法家張炳煌親自揮毫，張炳煌於現場以篆體寫下「安」一字。他表示，歷經過去整年疫情影響，民眾最想要快樂過日子，寫下此字代表未來希望一切平穩，大家安於生活。

張炳煌透露，過去都沒有跟動保相關合作經驗，自己是頭一遭踏入動物之家，感覺十分新鮮，也樂見動保議題能獲得更多人響應。

楊淑方指出，新北市動物之家每年有超過5千隻毛小孩被認養，其中板橋由於交通最方便，認養數占超過一半，這次背後用意也希望讓更多族群認識動物之家，進而提高認養率。