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農曆春節救急 新北166處發春節平安袋

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
春節平安袋內有麵條、餅乾、燕麥片、泡麵、調理包、牛奶約11項價值700元。記者王敏旭／攝影
春節平安袋內有麵條、餅乾、燕麥片、泡麵、調理包、牛奶約11項價值700元。記者王敏旭／攝影

農曆春節即將到來，新北社會局今宣布，春節期間會在新北166個據點發放2000個春節平安袋，另外宮廟與寺院也會提供熱食、街友關懷、兒少及家庭關懷及急難救助等服務，讓民眾能在春節期間能吃飽穿暖平安過好年

新北已連續6年提供「春節貼心服務」，其中春節平安袋內有麵條、餅乾、燕麥片、泡麵、調理包、牛奶約11項價值700元，迄今已發送了9300份，另外每年放在派出所1萬元緊急採買金購買尿布、奶粉等，迄今也支出23萬5303元。

海山分局江翠派出所警員黃佑昕說，去年有名年輕就北上工作的李先生，因債務問題導致生活困頓，她發送平安袋給李先生，半年後巡邏遇在路上巧遇她向前打招呼，見到李先生仍不放棄自己，在路邊發送廣告，讓她印象深刻。

新北市長侯友宜說，今年也與台灣優衣庫合作，依「UNIQLO服裝的力量環台給力行動」共捐助5000件衣物及1萬5000份口罩給各社會福利中心發放給有需求的弱勢家庭。

新北社會局指出，春節平安袋將透過警察局派出所與分駐所、社會局、元亨寺台北講堂、衛生福利部臺北醫院、新北市街友外展服務中心及新北市板橋恩友中心， 166處據點進行發放。

另外春節期間因長期待在家內，可能造成家暴事件，社會局說，新北有「113保護專線」及警察局「守護幼苗專案」等通報管道，若聽聞鄰居有大聲爭吵或孩子哭鬧聲等請撥打113，若危急事件則撥打110報案，多點雞婆一同保護弱勢兒少。

海山分局江翠派出所警員黃佑昕（右）說，去年曾發送春節平安袋給有需要幫助的李先生，半年後遇見李先生在街頭發廣告，不放棄人生令她印象深刻。記者王敏旭／攝影
海山分局江翠派出所警員黃佑昕（右）說，去年曾發送春節平安袋給有需要幫助的李先生，半年後遇見李先生在街頭發廣告，不放棄人生令她印象深刻。記者王敏旭／攝影
農曆春節即將到來，新北社會局今宣布，春節期間會在新北166個據點發放2000個春節平安袋。記者王敏旭／攝影
農曆春節即將到來，新北社會局今宣布，春節期間會在新北166個據點發放2000個春節平安袋。記者王敏旭／攝影

春節 警察

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