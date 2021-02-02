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農曆春節救急 新北166處發春節平安袋
農曆春節即將到來，新北社會局今宣布，春節期間會在新北166個據點發放2000個春節平安袋，另外宮廟與寺院也會提供熱食、街友關懷、兒少及家庭關懷及急難救助等服務，讓民眾能在春節期間能吃飽穿暖平安過好年
新北已連續6年提供「春節貼心服務」，其中春節平安袋內有麵條、餅乾、燕麥片、泡麵、調理包、牛奶約11項價值700元，迄今已發送了9300份，另外每年放在派出所1萬元緊急採買金購買尿布、奶粉等，迄今也支出23萬5303元。
海山分局江翠派出所警員黃佑昕說，去年有名年輕就北上工作的李先生，因債務問題導致生活困頓，她發送平安袋給李先生，半年後巡邏遇在路上巧遇她向前打招呼，見到李先生仍不放棄自己，在路邊發送廣告，讓她印象深刻。
新北市長侯友宜說，今年也與台灣優衣庫合作，依「UNIQLO服裝的力量環台給力行動」共捐助5000件衣物及1萬5000份口罩給各社會福利中心發放給有需求的弱勢家庭。
新北社會局指出，春節平安袋將透過警察局派出所與分駐所、社會局、元亨寺台北講堂、衛生福利部臺北醫院、新北市街友外展服務中心及新北市板橋恩友中心， 166處據點進行發放。
另外春節期間因長期待在家內，可能造成家暴事件，社會局說，新北有「113保護專線」及警察局「守護幼苗專案」等通報管道，若聽聞鄰居有大聲爭吵或孩子哭鬧聲等請撥打113，若危急事件則撥打110報案，多點雞婆一同保護弱勢兒少。
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