快訊

陽明交大合校！附設醫院簡稱不是「陽交大」 院方曝解答

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因應春節返鄉潮 新北路邊停車格除夕初一免費

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新北路邊停車格除夕、除一不收費。圖／新北交通局提供
新北路邊停車格除夕、除一不收費。圖／新北交通局提供

春節連續假期來臨，新北市交通局今宣布，除夕、初一兩天全市路邊停車格暫停收費，其餘時間除知名商圈、老街維持收費外，也都暫停收費；若民眾春假期間到期的交通違規通知單，則可延長至2月17日繳納。交通局表示，除夕到初二上午多處交流道及周邊道路恐出現壅塞，將於下周公布春節交通懶人包，提供相關路段、景點及道路管制資訊。

交通局停車營運科長許芫綺指出，10日小年夜及13日初二至16日初五，除了板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、淡水老街和深坑老街等地點，因採買年貨、走春出遊人車潮多，路邊停車格維持正常收費，其餘路段皆暫停收費。

另外，若10日至16日到期的交通違規通知單，繳費期限將自動延長至17日，建議民眾可多利用各大超商多媒體機、行動支付APP、監理服務網，以信用卡或金融帳戶線上繳納。如春假期間被查獲酒駕，被扣車輛則必須等到17日上班後繳納罰鍰、車輛移置費及保管費，才能領回車輛。

交通局也預估，國道1號三重、五股、林口及國道3號中和、土城、三鶯等6處南下交流道及國道5號石碇交流道等，將於除夕到初二上午7時至12時車多壅塞，包括台64線中和交流道、五股交流道、台65線土城交流道、中和中正路、泰山新五路、三重重陽路、林口文化北路、三峽復興路及隆恩街等周邊道路也會受影響。

交通局表示，將於下周公布春節交通懶人包，整理相關路段、景點及道路管制資訊，建議民眾出遊前可先查詢，分散車流，減少塞車時間。

新北 春節

延伸閱讀

蘇花改首度開放大客車走路肩 春節搭客運享票價大優惠

春節蘇花改路肩新措施 林佳龍籲搭客運優惠省時

春節期間停車注意 北市商圈周遭車格仍收費

因應春節假期搭車人潮 北捷將視彈性調整班距

相關新聞

因應春節返鄉潮 新北路邊停車格除夕初一免費

春節連續假期來臨，新北市交通局今宣布，除夕、初一兩天全市路邊停車格暫停收費，其餘時間除知名商圈、老街維持收費外，也都暫停...

獨居視障伯生活難自理 新店公所送年菜助大掃除

農曆春節將至，新店區長朱思戎今帶領公所同仁與替代役男，前往獨居長者洪伯伯家中訪視，除關懷慰問並致贈年菜外，替代役男也協助...

春節期間停車注意 北市商圈周遭車格仍收費

今年農曆春節假期自2月10日至2月16日共7天，為維持北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原本周日收費的路邊停車格，配合各商...

南勢角東西聯外隧道 4月可行性評估

新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區人口超過10萬，僅有2條主要聯外道路，每到尖峰時刻經常塞車，新北市交通局啟動南勢角聯...

汐止善琴慈惠堂關懷獨老 到北海岸發紅包

汐止的善琴慈惠堂在新北市議員周雅玲及萬里、金山公所的媒合之下，來到北海岸發送年節紅包，也應景的在祈求平安的新年前來發送母娘加持的平安護身符，希望讓金山、萬里地區的弱勢家庭與獨居長輩都能夠過個平安好年。

萬里里長媒合企業送暖 物資送仁愛之家

萬里區萬里里長王傑倫攜手愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，在農曆新年前來到萬里區的仁愛之家，帶來生活必備的物資捐贈給仁愛之家裡的長輩，讓偏鄉機構的資源變得豐盛，也希望提升仁愛之家長輩與院民的生活品質。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。