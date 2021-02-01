聽新聞
test
0:00 / 0:00
因應春節返鄉潮 新北路邊停車格除夕初一免費
春節連續假期來臨，新北市交通局今宣布，除夕、初一兩天全市路邊停車格暫停收費，其餘時間除知名商圈、老街維持收費外，也都暫停收費；若民眾春假期間到期的交通違規通知單，則可延長至2月17日繳納。交通局表示，除夕到初二上午多處交流道及周邊道路恐出現壅塞，將於下周公布春節交通懶人包，提供相關路段、景點及道路管制資訊。
交通局停車營運科長許芫綺指出，10日小年夜及13日初二至16日初五，除了板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、淡水老街和深坑老街等地點，因採買年貨、走春出遊人車潮多，路邊停車格維持正常收費，其餘路段皆暫停收費。
另外，若10日至16日到期的交通違規通知單，繳費期限將自動延長至17日，建議民眾可多利用各大超商多媒體機、行動支付APP、監理服務網，以信用卡或金融帳戶線上繳納。如春假期間被查獲酒駕，被扣車輛則必須等到17日上班後繳納罰鍰、車輛移置費及保管費，才能領回車輛。
交通局也預估，國道1號三重、五股、林口及國道3號中和、土城、三鶯等6處南下交流道及國道5號石碇交流道等，將於除夕到初二上午7時至12時車多壅塞，包括台64線中和交流道、五股交流道、台65線土城交流道、中和中正路、泰山新五路、三重重陽路、林口文化北路、三峽復興路及隆恩街等周邊道路也會受影響。
交通局表示，將於下周公布春節交通懶人包，整理相關路段、景點及道路管制資訊，建議民眾出遊前可先查詢，分散車流，減少塞車時間。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言