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獨居視障伯生活難自理 新店公所送年菜助大掃除

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
新店區長朱思戎(左1)今帶領公所同仁與替代役男，前往獨居長者洪伯伯(左2)家中訪視。圖／新店區公所提供
新店區長朱思戎(左1)今帶領公所同仁與替代役男，前往獨居長者洪伯伯(左2)家中訪視。圖／新店區公所提供

農曆春節將至，新店區長朱思戎今帶領公所同仁與替代役男，前往獨居長者洪伯伯家中訪視，除關懷慰問並致贈年菜外，替代役男也協助他歲末掃除及張貼春聯，讓紅伯伯感受年節氣氛，以及來自公所、替代役男、志工們的熱情與溫暖。

新店區公所指出，洪伯伯年約六旬，自幼因發燒導致視障，目前獨自暫住親友家，因日常生活無親友可協助照料，平日三餐由失能者服務協會提供送餐，逢年過節則由里長及食物銀行發送愛心物資。

朱思戎表示，公所辦理獨居老人送餐服務多年，由於春節年假期間，製餐單位以及送餐志工停止服務，為體恤列冊獨居長者，便由公所採購年菜，並於春節前夕安排替代役男歲末掃除。

朱思戎說，年菜也結合新北市新店區健康關懷志願服務協會、新北市新店紳士協會、社團法人新北市失能者服務協會、新店區社團法人后谷慈航慈善協會與華山基金會所屬志工協助發送，希望獨居長者享用的不僅是年菜，更能嚐到其中的溫暖，也期盼藉此活動帶動社會大眾對弱勢族群的關懷。

獨居老人

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