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汐止善琴慈惠堂關懷獨老 到北海岸發紅包

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
汐止的善琴慈惠堂在新北市議員周雅玲及萬里、金山公所的媒合之下，來到北海岸發送年節紅包。 圖／紅樹林有線電視提供
汐止的善琴慈惠堂在新北市議員周雅玲及萬里、金山公所的媒合之下，來到北海岸發送年節紅包。 圖／紅樹林有線電視提供

汐止的善琴慈惠堂在新北市議員周雅玲及萬里金山公所的媒合之下，來到北海岸發送年節紅包，也應景的在祈求平安的新年前來發送母娘加持的平安護身符，希望讓金山、萬里地區的弱勢家庭與獨居長輩都能夠過個平安好年。

善琴慈惠堂堂主陳雪嬌說，秉持著瑤池金母慈悲精神來到北海岸地區做愛心，這次預計要發放30個紅包給獨居長輩與邊緣戶，在與議員、區長一起的走訪行程已經發放15個，剩下的一半善琴慈惠堂也會繼續發揮母娘的慈悲心繼續來發放完畢，要讓更多的弱勢家戶受惠。

市議員周雅玲表示，在母娘的指示下，善琴慈惠堂再度來到金山、萬里地區發送愛心，這次準備了年節紅包與平安符，一家一家的走訪與關懷，就是期待許多政府政策照顧不到的邊緣家戶，能夠在善琴慈惠堂的協助之下都可以過個好年。

金山區長廖武輝說，金山區的部分，這次走訪7戶低收、弱勢與獨老家戶，善琴慈惠堂還隨著紅包送上了母娘加持過的平安護身符，就是希望紅包能讓需要的民眾過個好年，而護身符則是獻上了平安的祝福。

另外區公所也帶來了新春的祝福要給弱勢、獨老們滿滿的過年氣氛與溫暖，更感謝善琴慈惠堂與議員的協助，讓區內需要幫助的民眾都能開心迎接農曆年。

紅包 金山 萬里

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