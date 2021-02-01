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萬里里長媒合企業送暖 物資送仁愛之家

觀天下 / 記者廖品涵／萬里報導
萬里區萬里里長王傑倫攜手愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，帶來生活必備的物資捐贈給仁愛之家裡的長輩。 圖／紅樹林有線電視提供
萬里區萬里里長王傑倫攜手愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，帶來生活必備的物資捐贈給仁愛之家裡的長輩。 圖／紅樹林有線電視提供

萬里區萬里里長王傑倫攜手愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，在農曆新年前來到萬里區的仁愛之家，帶來生活必備的物資捐贈給仁愛之家裡的長輩，讓偏鄉機構的資源變得豐盛，也希望提升仁愛之家長輩與院民的生活品質。

涵碧軒水晶藝品董事長陳彥涵指出，偏鄉地區資源缺乏，希望透過企業的捐助能夠幫助到機構的長輩與院民擁有更好的居住品質，在里長王傑倫的媒合下這次來到仁愛之家，也期待拋磚引玉，能夠有更多的善心一起來幫助需要幫助的民眾與機構。

萬里仁愛之家秘書馮曉郁表示，這次企業捐這的物資都是生活中常會用到的用品，相當感謝里長與企業的善心，也特別準備了感謝狀來致謝，在善心企業的協助之下，不僅僅是豐富了仁愛之家的必需用品，更加也讓仁愛之家的長輩與院民都感受到社會的溫暖過個好年。

萬里 偏鄉 愛心

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