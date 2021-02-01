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瑞芳公所役男打掃有溫情 85歲嬤乾淨過好年
瑞芳區公所與社區共享役男服務的資源，今(1)日攜掃具至爪峰里弱勢戶家中大掃除，屋主塗李素蓮守寡五十多年，以低收入撫養五名子女長大，目前有兩子分別因視力問題、車禍引發智能問題而無法工作，役男及公所為房間除去油垢、清除垃圾，為這個家帶來多年來的新氣象。
爪峰里長簡明慧表示，塗李素蓮阿嬤是里內弱勢戶，家中長年陰暗，捨不得開亮燈省電，廚房位在走廊後方，油垢佈滿三面磁磚牆，散發異味，很謝謝瑞芳區公所今日攜替代役男前來打掃，大家齊力來整理，幫助素蓮阿嬤家煥然一新。
瑞芳區公所民政災防課長莊國隆表示，塗李素蓮阿嬤的丈夫從宜蘭來到瑞芳從事礦工工作，在她年僅三十多歲時，丈夫就因礦工職業病過世，獨自以社區工友身份拔草、當水腳養家，目前有兩子與她同住，但分別因視力問題、車禍引發智能問題而無法工作，最近其中一位女兒也因癌症去世，感謝里長承諾在打掃後幾天，出動環保志工為素蓮阿嬤的房子重新上漆，讓這個家能有新的轉變與氣象。
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