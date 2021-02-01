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汐止善心人自發募集 捐2280公斤米助過年
過年前的汐止，真的是處處有溫暖，汐止江北里有幾十位的善心人士，總共募集了2280公斤的白米，而里長在集合這些物資之後，也趕在過年前寒冬送暖，發放給需要幫助的人，包括家境貧困、低收入等等，希望他們都能平安過好年。
江北里長謝祚敏指出，從我擔任里長到現在已經第四屆十幾年了，我們每一年歲末年終的時候都會做寒冬送暖，關懷一些弱勢團體，發放一些物資給他們，也很感謝志工們在這邊服務，搬米發米。那每一年我也沒有特別去募物資，這些善心人士每一年都自發心的捐贈白米，真的很感謝。
市議員白珮茹表示，江北里真的很溫暖，每一年都有善心人士捐贈白米物資，藉由寒冬歲末的季節發放給需要的市民，很感謝里長這麼多年來的善行，建立這個愛心平台，讓想付出、還有需要幫助的人在這個平台上得到幫助。
歲末年終，江北里關心里內二百多戶家庭，集合大家的愛心，趕在過年前發放，讓弱勢家庭都能夠感受到社會的溫暖過好年。
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