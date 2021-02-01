快訊

台中大雅晚間爆槍擊案 多人傷1人生命垂危

合作20年 鼎泰豐第二大股東將賣股

聽新聞
test
0:00 / 0:00

汐止善心人自發募集 捐2280公斤米助過年

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止江北里有幾十位的善心人士，總共募集了2280公斤的白米，發放給需要幫助的人。 圖／觀天下有線電視提供
汐止江北里有幾十位的善心人士，總共募集了2280公斤的白米，發放給需要幫助的人。 圖／觀天下有線電視提供

過年前的汐止，真的是處處有溫暖，汐止江北里有幾十位的善心人士，總共募集了2280公斤的白米，而里長在集合這些物資之後，也趕在過年前寒冬送暖，發放給需要幫助的人，包括家境貧困、低收入等等，希望他們都能平安過好年。

江北里長謝祚敏指出，從我擔任里長到現在已經第四屆十幾年了，我們每一年歲末年終的時候都會做寒冬送暖，關懷一些弱勢團體，發放一些物資給他們，也很感謝志工們在這邊服務，搬米發米。那每一年我也沒有特別去募物資，這些善心人士每一年都自發心的捐贈白米，真的很感謝。

市議員白珮茹表示，江北里真的很溫暖，每一年都有善心人士捐贈白米物資，藉由寒冬歲末的季節發放給需要的市民，很感謝里長這麼多年來的善行，建立這個愛心平台，讓想付出、還有需要幫助的人在這個平台上得到幫助。

歲末年終，江北里關心里內二百多戶家庭，集合大家的愛心，趕在過年前發放，讓弱勢家庭都能夠感受到社會的溫暖過好年。

汐止 愛心 弱勢家庭

延伸閱讀

迎接農曆新年買氣 汐止遠雄廣場推出兩檔優惠吸客

外觀純白現代感十足好汐陽 汐止自強市民活動中心啟用

汐止康誥坑溪櫻花開 打卡點增添賞花趣

淡水、汐止交通有解？全新聯外道路開始招標 預計4-5年完工

相關新聞

春節期間停車注意 北市商圈周遭車格仍收費

今年農曆春節假期自2月10日至2月16日共7天，為維持北市觀光景點及商圈周邊停車秩序，原本周日收費的路邊停車格，配合各商...

新北90間公托達標 今年要再添20間

新北市今再成立4間公共托育中心，目前全市累計90間，達成年度目標。新北市長侯友宜表示， 4年任期要完成前8年的公托數量，...

南勢角東西聯外隧道 4月可行性評估

新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區人口超過10萬，僅有2條主要聯外道路，每到尖峰時刻經常塞車，新北市交通局啟動南勢角聯...

汐止善琴慈惠堂關懷獨老 到北海岸發紅包

汐止的善琴慈惠堂在新北市議員周雅玲及萬里、金山公所的媒合之下，來到北海岸發送年節紅包，也應景的在祈求平安的新年前來發送母娘加持的平安護身符，希望讓金山、萬里地區的弱勢家庭與獨居長輩都能夠過個平安好年。

萬里里長媒合企業送暖 物資送仁愛之家

萬里區萬里里長王傑倫攜手愛心企業涵碧軒利廣匯水晶藝品企業，在農曆新年前來到萬里區的仁愛之家，帶來生活必備的物資捐贈給仁愛之家裡的長輩，讓偏鄉機構的資源變得豐盛，也希望提升仁愛之家長輩與院民的生活品質。

瑞芳公所役男打掃有溫情 85歲嬤乾淨過好年

瑞芳區公所與社區共享役男服務的資源，今(1)日攜掃具至爪峰里弱勢戶家中大掃除，屋主塗李素蓮守寡五十多年，以低收入撫養五名子女長大，目前有兩子分別因視力問題、車禍引發智能問題而無法工作，役男及公所為房間除去油垢、清除垃圾，為這個家帶來多年來的新氣象。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。