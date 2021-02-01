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送愛心連續14年 淡水關懷弱勢協會年節送暖

觀天下 / 記者許端驛／淡水報導
淡水關懷弱勢協會連續14年舉辦「寒冬送暖，發物資」活動，幫助弱勢家庭，能讓他們能夠過一個好年。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水關懷弱勢協會連續14年舉辦「寒冬送暖，發物資」活動，幫助弱勢家庭，能讓他們能夠過一個好年。 圖／紅樹林有線電視提供

為幫助淡水、八里及北海岸的困苦居民，新北市淡水關懷弱勢協會連續14年舉辦「寒冬送暖，發物資」活動，協會理事長，也是市議員的蔡錦賢則希望募集社會企業各界的愛心，幫助弱勢家庭，能讓他們能夠過一個好年。

淡水關懷弱勢協會在1月30日舉辦了寒冬送暖，發散物資及紅包活動，對象包括了，八里、淡水、三芝、石門等低收及困苦居民有上千戶的名額，每個人都可以領到年節紅包救濟金，以及各界所提供的物資。

北區國稅局淡水稽徵所在也提供的民生物資，還有最近防疫需要的口罩，另外淡水警分局也加入送紅包袋的行列當中，淡水農會也提供許多的農產品物資。而馬偕醫院出動志工來為長者量血壓健康把關，紅樹林有線電視也為低收入戶，辦理免費收視活動。

關懷弱勢協會理事長蔡錦賢表示，過去每年從農曆年節，端午，中秋，都會舉辦大型的發散愛心活動，而今年就要邁入第14年，每一次的活動都必需募集大許多資源與民生物資，靠的就是社會企業與個人捐助的支持，因此這次成果展也展現出過去13年一路走來，要感謝的單位與捐助者。

淡水區長巫宗仁表示，淡水關懷弱勢協會，不只是每年的捐助活動，都有數百萬元的捐助金額與物資，就連平常若是有重大急難的居民需要幫助，協會也義不容辭，伸出援手。此外區長也表示，社會的愛心相當踴躍，區公所的實物銀行也有許多的物資，也期盼年節期間，有困難且需要的民眾可以來向區公所申請，讓愛心都可以送到每個需要幫助的人手上。

淡水 愛心 紅包

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