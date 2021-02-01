新北役男大亨升級2.0 結合行動裝置閱讀更便利
新北市民政局今年有意升級旗下徵兵查詢系統「役男大亨Online」成2.0，配合年輕人拿手機時間比用電腦多，預計新增RWD行動閱讀功能，另外也加強如無障礙、個資維護等功能，讓役男查詢資料更安心。
新北市2014年推出役男大亨Online為全國首創，將民眾對於役男進度分為徵兵四部曲供查詢，包括滿19歲以上役男兵籍調查、與體檢相關的徵兵調查、役男抽籤與徵集入營Q＆A。
民政局兵役徵集科長張秀玲指出，因為新北率先推出役男大亨上線，在先前並沒有前例可以參考，網頁分類沒有很清楚，之後在台北、台中等其他縣市跟進推出後，新北也希望未來能把網站功能加強，讓民眾查詢能更便利。
目前計畫尚在招商階段，實際上線功能還要跟得標廠商溝通，民政局表示，初步規劃新增響應式網頁設計（RWD），讓民眾用手機就能查詢，過往採簡訊通知方式也希望改以電子郵件取代省下成本；此外，還會加強無障礙功能以及個資安全維護。
升級後的役男大亨Online是否名稱會直接加上2.0，民政局認為，還不一定取什麼名字，會依據屆時網站設計完測試階段再討論。網站預計11月底完成，最快12月上線，期間在架設新網站並不會影響原先役男大亨Online的運行。
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