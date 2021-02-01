新北公托達90家 侯友宜：讓年輕人敢生養

新北市長侯友宜今天主持4家公共托育中心聯合開幕典禮，他表示，新北公托已達90家，未來還將續建30家，要打造友善環境，讓年輕人敢生敢養。

侯友宜今天主持新北市第87到90家公共托育中心暨新北市稅捐稽徵處員工子女托嬰中心聯合開幕式，他除了感謝社會局等同仁付出，更感謝各界提供合適場地，讓新北成為友善溫馨大家庭。

他表示，今天共成立4家公托，使全市公托達90家，加上公私立合作聯盟的托嬰中心、居家托育等，總收托率已達35%，新北市要打造友善環境，讓年輕人敢生敢養。

其中，稅捐處托嬰中心是新北首座行政部門員工子女托育設施，侯友宜表示，新北努力打造社區與職場中的托育環境，要照顧市民以及市府員工；市府也持續增加公立幼兒園以及準公共化幼兒園班級數，近3年已經增班近百，為的是增加年輕家長的信心。

他表示，新北市未來2年還將增加30家公托中心，目前尋找合適場地是最大難關，因此，財政局將持續盤點閒置與低度利用的空間。社會局指出，新北公托不僅大量也強調品質，未來將繼續設立優質、平價且值得信賴托育環境。