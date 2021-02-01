快訊

影／巨大火球深夜劃破阿里山天際 火流星「大又持久」

直播／境外+1！男從日本入境「採檢第8次確診」

警分局長交接 黃珊珊：擴充系統強化治安偵防

中央社 / 台北1日電

北市副市長黃珊珊今天主持警察局卸、新任分局長佈達交接，她說，未來將擴充車牌辨識系統及智慧影像分析系統功能，加強提升北市治安偵防能力。

市警局今天舉行轄下中山警分局等7個單位卸、新任分局長和大隊長交接典禮，由黃珊珊主持、市警局長陳嘉昌擔任監交人。

黃珊珊致詞表示，市警局在陳嘉昌和各級警察幹部、同仁的努力下，對各項工作推動不遺餘力，台北市去年刑案破案率達98.18%，重大暴力犯罪破案率更高達100%，除有密集監視錄影系統外，更有賴警方的偵查能力和積極投入，才有此成效，感謝大家的努力和貢獻。

她提到，台北市第3期的錄影監視器系統建置工程已經啟動，未來將擴充車牌辨識系統及智慧影像分析系統功能，加強提升北市治安偵防能力，讓警方可在原有基礎上繼續推動治安和交通維護工作，打造幸福城市。

市警局透過新聞稿表示，配合警政署1月13日和28日發布多名中高階警官人事異動名單，適才適所檢討調整部分分局長、大隊長職務。

其中，原市警局中山分局分局長楊哲昌因陞任警政署公共關係室主任，其遺缺由許頌嘉接任；中正二分局長則由原文山第一分局分局長吳在堂接任；文山一分局長由原警政署保安組科長王炳睿接任。

另外，大安分局分局長則由原松山分局分局長李權哲接任；松山分局長由原北投分局分局長林志誠接任；北投分局長由原市警局資訊室主任陳炯志接任；市警局保安警察大隊大隊長由原新竹市警察局副局長沈明義接任。

同時，原保安大隊長李國禎則陞任警政署警監督察；市警局行政科長陳東成調任彰化縣警察局副局長；市警局新任警政監江碧煌也於今天到任。

警察 北市 黃珊珊

延伸閱讀

居家隔離增多 黃珊珊：考慮強制離家避免感染

首推線上領紅包 黃珊珊臉書秀領到柯文哲紅包

SARS封院誰決策？黃珊珊：吵這個 到底有何幫助？

超前部署2022？柯文哲頻帶黃珊珊跑行程 變身大廚送暖

相關新聞

成美右岸河濱黃波斯菊花海絕美綻放 散步、騎車好去處

農曆年即將到來，河濱賞花也正是時候，除了北市美堤河濱公園大波斯花海、成美左岸河濱一串紅花海繽紛奪目，成美右岸河濱公園的金...

新北微笑山線今年推中和、新店 步道串接寺廟在地美食

新北市境內擁有豐富的山林資源，觀旅局去年起推出「微笑山線」，結合大眾運輸、在地人文，規畫適合全家大小的登山健行路線。新北...

南勢角東西聯外隧道 4月可行性評估

新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區人口超過10萬，僅有2條主要聯外道路，每到尖峰時刻經常塞車，新北市交通局啟動南勢角聯...

北市河濱花海接力綻放 黃波斯花毯嬌艷

台北市河濱公園賞花正是時候，包括美堤河濱公園大波斯花海、成美左岸河濱公園及成美右岸河濱公園的金黃色黃波斯花海，都已盛開，...

農曆年為流感好發期 北市353家診所春節提供疫苗接種

中央氣象局持續發布低溫警報，氣溫冷颼颼，流感也好發於此季節，根據北市衛生局疾病管制科統計，北市近4周急診類流感就診率平均...

廢材化身裝置藝術 新北資源回收展即日展開

新北市高灘地工程管理處與知名藝術家鄭炳和聯手推出靜態展覽，以回收再利用作為主題，將用不到的廢材透過藝術家巧手變成裝置藝術...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。