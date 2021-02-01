警分局長交接 黃珊珊：擴充系統強化治安偵防

台北市副市長黃珊珊今天主持警察局卸、新任分局長佈達交接，她說，未來將擴充車牌辨識系統及智慧影像分析系統功能，加強提升北市治安偵防能力。

市警局今天舉行轄下中山警分局等7個單位卸、新任分局長和大隊長交接典禮，由黃珊珊主持、市警局長陳嘉昌擔任監交人。

黃珊珊致詞表示，市警局在陳嘉昌和各級警察幹部、同仁的努力下，對各項工作推動不遺餘力，台北市去年刑案破案率達98.18%，重大暴力犯罪破案率更高達100%，除有密集監視錄影系統外，更有賴警方的偵查能力和積極投入，才有此成效，感謝大家的努力和貢獻。

她提到，台北市第3期的錄影監視器系統建置工程已經啟動，未來將擴充車牌辨識系統及智慧影像分析系統功能，加強提升北市治安偵防能力，讓警方可在原有基礎上繼續推動治安和交通維護工作，打造幸福城市。

市警局透過新聞稿表示，配合警政署1月13日和28日發布多名中高階警官人事異動名單，適才適所檢討調整部分分局長、大隊長職務。

其中，原市警局中山分局分局長楊哲昌因陞任警政署公共關係室主任，其遺缺由許頌嘉接任；中正二分局長則由原文山第一分局分局長吳在堂接任；文山一分局長由原警政署保安組科長王炳睿接任。

另外，大安分局分局長則由原松山分局分局長李權哲接任；松山分局長由原北投分局分局長林志誠接任；北投分局長由原市警局資訊室主任陳炯志接任；市警局保安警察大隊大隊長由原新竹市警察局副局長沈明義接任。

同時，原保安大隊長李國禎則陞任警政署警監督察；市警局行政科長陳東成調任彰化縣警察局副局長；市警局新任警政監江碧煌也於今天到任。