成美右岸河濱黃波斯菊花海絕美綻放 散步、騎車好去處

農曆年即將到來，河濱賞花也正是時候，除了北市美堤河濱公園大波斯花海、成美左岸河濱一串紅花海繽紛奪目，成美右岸河濱公園的金黃色黃波斯花海也現正綻放中，北市水利處表示，即日起至2月上旬為黃波斯菊最佳觀賞期；另，內湖成美橋下草地也有大波斯菊花海正在成長，預計2月上中旬可達盛花期。

成美右岸河濱公園的黃波斯菊花海，鄰近內湖成功橋下方，面積達約2453平方公尺，相當於5.8個標準籃球場大小，放眼望去，遼闊的藍天與綠地間，一大片亮麗的橙黃色花海隨風搖曳，金黃耀眼。

水利處指出，前陣子寒流接連來襲，讓黃波斯菊小苗一度停止生長，加上連月陰雨影響，使植株生長受限，形成高度僅20至30公分的嬌小模樣，宛如為草地鋪上一層鮮豔花毯，即日起至2月上旬為最佳觀賞期。

水利處表示，成美右岸河濱公園位於基隆河右岸，同樣位於基隆河兩岸的美堤河濱公園及成美左岸河濱公園，花海也盛開，與黃波斯菊花海相距僅2至5公里遠，騎單車約15至20分鐘，民眾不妨把握好天氣及最佳賞花期，騎車前往欣賞花海之美。

另外，與成美右岸河濱公園的黃波斯菊花海，相距約1公里的內湖成美橋下草地，也有大波斯菊花海正在成長，預計2月上中旬可達勝花期，民眾春節期間也可前往走春、賞花。

想要前往賞花民眾，除了搜尋「成美右岸河濱公園-溜冰場」 （PULS CODE：3H5R+RH 內湖區 台北市）自行開車、騎車前往外，也可搭乘大眾運輸前往。

搭乘公車者，可利用28、256、284、551、679、小3、藍20、藍36、藍50、市民小巴10公車，至「石潭公園（成功）」站下車，往成功橋方向至潭美街口，登上越堤階梯後，進入成美右岸河濱公園，往右側溜冰場方向約180公尺即可看見黃波斯菊花海。

搭乘捷運者，可至文湖線「葫洲站」1號出口出站，從「捷運葫洲站（康寧專校）」站牌搭乘藍36，至「石潭公園(成功)」站下車；搭乘松山新店線者至「松山站」下車，經過饒河夜市往饒河疏散門（基4號疏散門），越過疏散門旁的彩虹橋，至對面成美右岸河濱公園，往環東大橋（基隆河上游）方向約930公尺即可抵達。