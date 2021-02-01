交通事故傷亡6年來新高 北市府：機車增加最多

台北市長柯文哲自豪去年交通事故死亡人數為50年來、也是6都最低，但議員發現去年交通事故傷亡人數創6年來新高。交通局表示，增加最多的是機車，原因研究中。

北市去年交通事故死亡人數共60件60人，不只6都最低，也創下北市50年來新低，台北市長柯文哲表示「有做還是有差」，並說2019年台中、高雄相關數據特別高「是政黨輪替的效果」。

國民黨籍台北市議員汪志冰表示，調閱北市警局交通大隊資料發現，109年北市交通事故傷亡人數為3萬3000人，創6年來新高；年齡層方面較嚴重為青年及長者，分別有9156人、3145人，皆是6年來新高。

汪志冰說，車禍肇事原因前3名為未依規定讓車、未注意車前狀況、變換車道或方向不當。她認為各年齡層傷亡人數上升，顯示北市交通環境開始惡化，交通局除加強宣導行車安全及民眾多使用大眾運輸工具，才能降低交通意外發生機率。

北市交通局交通安全科科長彭志文指出，受傷件數的確有增加，以機車最多，因為去年私人運具使用率上升、大眾運輸使用率下降，推估與疫情有關；此外落實保險、報案等也可能是原因，已請專家分析。

彭志文說，交通局進行整體環境友善改造，如檢討路口標線、號誌等，並加強安全駕駛宣導及關懷，尤其是高三與大一學生，盼減少無照駕駛等；在外送平台部分，目前外送事故約占整體機車事故的4%，也持續要求業者精進。