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北市河濱花海接力綻放 黃波斯花毯嬌艷
台北市河濱公園賞花正是時候，包括美堤河濱公園大波斯花海、成美左岸河濱公園及成美右岸河濱公園的金黃色黃波斯花海，都已盛開，繽紛燦爛。
台北市工務局水利處表示，黃波斯菊花海鄰近內湖成功橋下方，面積約2453平方公尺，相當於5.8個標準籃球場大小。放眼望去，在遼闊的藍天與綠地之間，一片亮麗的橙黃色花海隨風搖曳，金黃耀眼，為愜意舒適的河濱環境增添活潑氣息，吸引往來人潮的目光。
水利處表示，前陣子寒流接連來襲，讓黃波斯菊小苗一度停止生長，加上連月陰雨影響，使得植株生長受限，形成了高度20-30公分的嬌小模樣，宛如為草地舖上一層鮮豔花毯。黃波斯菊金黃色的色調與同色系的環東大橋相互映襯，色彩協調可愛，即日起至2月上旬為花海最佳觀賞期。
水利處說，成美右岸河濱公園位於基隆河右岸，沿路美麗的河岸風光，相當受到自行車使用者的歡迎，此時同樣花海盛開的美堤河濱公園及成美左岸河濱公園一樣位於基隆河兩岸，與黃波斯花海距離約2到5公里(騎自行車約15到20分鐘)，推薦大家到河濱公園騎自行車運動健身時，不妨把握最佳賞花時機，一一欣賞各處花海之美。
另外，水利處也預告，與黃波斯花海相距約1公里處的內湖成美橋下草地，另有大波斯菊花海正在成長，預計2月上中旬可達盛花期。想得知花海最新消息，請密切鎖定水利處官網或FB粉絲專頁。
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