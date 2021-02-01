農曆年為流感好發期 北市353家診所春節提供疫苗接種

中央氣象局持續發布低溫警報，氣溫冷颼颼，流感也好發於此季節，根據北市衛生局疾病管制科統計，北市近4周急診類流感就診率平均值為7.8％，略高於全國平均值7.7％，且趨勢呈現緩升，北市衛生局呼籲，民眾就醫要分流，避免就診等待增加感染風險；另，因應流感需求，北市提供公費流感疫苗施打合約基層診所於春節期間，開設2442診次，民眾若有類流感症狀，可優先前往診所施打，節省等待時間。

衛生局疾病管制科長余燦華指出，從去年第53週至今年第3週止，急診類流感就診率分別為7.8%、7.5%、7.3%、8.6%，平均值為7.8%，略高於全國平均值7.7%（7.4%、7.4%、7.4%、8.4%），且趨勢呈現緩升。

余燦華表示，北市配合中央政策，滿6個月以上至國小入學前幼兒、50歲以上成人、孕婦及6個月內嬰兒之父母、高風險慢性病人、重大傷病及罕見傷病患者、國小至高中職、五專一至三年級學生、其他對象（托育、長照等機構、醫事、禽畜業、防疫人員）為公費疫苗施打對象。

流感往年於11月至隔年3月進入流行期，農曆春節期間則達高峰，衛生局呼籲，就醫要分流，避免增加感染風險，若有流感普通症狀者，像是發燒、頭痛、喉嚨痛、咳嗽、肌肉酸痛，可前往基層診所或地區醫院就整，避免僅診壅塞交叉感染。

倘若出現危險徵兆，如呼吸困難、呼吸急促、臉色發青（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓或高燒持續72小時，65歲以上長者或有慢性病者應提高警覺，儘速至區域醫院、醫學中心就醫。

另外，因應民眾流感就醫需求，北市403家公費流感抗病毒藥劑合約基層診所，其中有353家在春節期間（2月10日至16日）共開設2442診次，民眾若有急性發燒、咳嗽、喉嚨痛、頭痛及肌肉酸痛等類流感症狀，可優先前往基層診所就醫（診所名單https://reurl.cc/5oGj3G）；而北市聯醫仁愛院區中山醫院、馬偕醫院、台大醫院等大型醫院於春節期間均有提供診次。

衛生局表示，流感自發病前1天至症狀出現後的3至7天都有可能傳染給別人，呼籲盡早接種流感疫苗、落實手部衛生與咳嗽禮節、有類流感症狀配戴口罩就醫、生病在家休息，避免進出公共場所，以降低流感傳播風險。