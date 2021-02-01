自製500顆元氣蛋 土城里長為醫護人員獻祝福
面對嚴峻疫情，醫護人員壓力不再話下，新北土城區日新里長吳信坪號召36位志工，製作500顆元氣蛋，今日分送給土城醫院醫護人員打氣，鼓勵大家攜手共度難關。
吳信坪擔任日新里長近3年，一直熱衷社會公益，他表示，近期本土案例再起，讓醫護人員精神都非常緊繃，甚至過年要放假回家都有困難，才會跟里民一同製作元氣蛋，替醫護人員加油。
土城醫院副院長魏國珍說，疫情爆發1年多來，醫護人員首要任務就是維持社區健康，才能降低市民使用醫院服務的需要，在艱難時刻都是靠信念跟使命感咬牙苦撐，有賴大家團結一條心共同奮戰。
吳信坪透露，製作每顆滷蛋通常得花上8小時，過程每一不都不能馬虎，滷蛋中裝有全體市民對醫護人員的感謝，希望醫護人員能感受到民眾的謝意。魏國珍回應，市民朋友的加油打氣，就是醫護人員繼續往前的動力。
新北市民政局長柯慶忠指出，民眾照顧好自己就是對堅守崗位的醫護人員最大支持，平時就應做好防疫措施，外出除保持社交距離、佩戴口罩，隨身也可攜帶酒精瓶或乾洗手落實手部消毒。
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