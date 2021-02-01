春節連假 新北路邊停車格除夕初一不收費

新北市交通局今天指出，新北市路邊收費停車格，除夕（2月11日）及大年初一（2月12日）全面暫停收費；春節連假期間到期的交通違規案件，繳費期限也將自動延長至2月17日。

新北市交通局停車營運科科長許芫綺表示，新北市全市路邊收費停車格，除夕（2月11日）及大年初一（2月12日）暫停收費。

小年夜（2月10日）以及大年初二（2月13日）至大年初五（2月16日）期間，板橋府中商圈、中和員山公園、金山老街、林口購物中心、三峽老街、鶯歌老街、淡水老街和深坑老街維持正常收費路段；其餘路段，暫停收費。

新北市政府交通事件裁決處指出，凡新北市管轄的交通違規通知單，應到案日為春節假期（2月10日起至2月16日），繳費期限將自動延長至2月17日。

但因單據上的繳款條碼時效無法順延，過了原定繳款日就無法透過刷取繳納，民眾若要在春假期間繳費，可利用超商多媒體機、行動支付APP或是至監理服務網站上繳納；民眾也可在上班日（2月17日）至監理機關繳費。

裁決處提醒，遭吊扣駕駛執照的民眾，若駕照吊扣到期日在春節連續假期間，仍可在到期日隔天駕車，但駕駛執照要到上班日才可領取。

除此之外，春節期間若被查獲酒駕，被扣車輛必須等到2月17日恢復上班後才能繳納罰鍰、領車，相關疑問請撥打裁決處服務電話查詢。