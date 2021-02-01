新北1月死亡車禍較去年同期增 多為汽機車間擦撞

新北市交通警察大隊今天說，今年截至1月27日已發生17件死亡車禍，較去年同期多，以汽機車間擦撞8件最多，主要原因是「未依規定讓車（含違規轉彎）」。

新北市政府警察局交通警察大隊今天發布新聞稿指出，推測因疫情影響，部分民眾搭乘大眾運輸意願降低，轉為使用私人運具，加上冬季日照短、道路能見度降低，以致事故攀升。統計今年1月1日至1月27日，新北市轄內已發生17件事故，比去年同期15件增加了2件。

交通警察大隊表示，若以肇事型態分析，汽機車間擦撞8件（占47.1%）最多，尤其交叉路口的車輛交織情況頻繁，部分用路人常不遵守號誌指示、缺乏路權優先的停讓觀念，常見在未設有號誌管制路口，毫無減速呼嘯而行，引發多起嚴重傷亡。

其次為汽機車自撞死亡事故，今年已發生6件（占35.3%），多為超速失控所發生的意外；另有3件（占17.6%）為汽車與行人擦撞死亡事故。

交通警察大隊分析肇事原因，以「未依規定讓車（含違規轉彎）」占最多，其次依序為「未注意車前狀況」、「未禮讓行人」、「違反標誌、標線及號誌管制」及「超速行駛」等，將針對危害交通安全的惡性違規列為交通執法重點。