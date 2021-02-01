廢材化身裝置藝術 新北資源回收展即日展開

新北市高灘地工程管理處與知名藝術家鄭炳和聯手推出靜態展覽，以回收再利用作為主題，將用不到的廢材透過藝術家巧手變成裝置藝術，展期自今日至3月31日於新北大都會公園登場。

這次展期共分2階段，首階段至2月28日，主打農村元素，利用裝置藝術呈現出農村音樂會舉辦時歡樂的氛圍；第2階段自3月4日開展，鄭炳和將展出超過60件小型創作品，全都是資源回收再利用。

展覽最大亮點是由金屬拼湊成約13座交響樂機器人的裝置藝術，其姿勢各有不同，拿的樂器也不一樣。高灘處提醒，因為是金屬作品，請民眾要注意孩童安全避免危險動作。

家住三重的陳小姐表示，假日常帶小朋友到新北河濱公園玩，資源回收展正好給小朋友機會教育，讓他們知道環保及資源不要浪費的重要，從小紮根環保意識。

另外高灘處也呼籲，由於疫情持續嚴峻，民眾來河濱公園遊憩逛展時，仍要保持社交距離與戴口罩，保護自身也保護他人。