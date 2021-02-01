新北微笑山線今年推中和、新店 步道串接寺廟在地美食

新北市境內擁有豐富的山林資源，觀旅局去年起推出「微笑山線」，結合大眾運輸、在地人文，規畫適合全家大小的登山健行路線。新北觀旅局長張其強表示，今年將主打中和、新店山區步道，其中中和將串接境內寺廟名勝及商圈異國美食，打造「身心之旅」品牌。

繼「青春山海線」及「淡蘭古道」，新北市去年再推出全新旅遊品牌「微笑山線」，串聯新北市南部各區，主打全齡樂遊，規畫登山健行步道體驗，由專家帶路，沿途認識生態物種、品嘗當地美食及認識文化。

張其強指出，去年首波強打樹林、鶯歌、三峽及土城共4條步道，今年將主推中和及新店。將透過步道串接中和境內烘爐地、圓通寺、白馬寺、玉皇宮、觀音寺等廟宇名勝，以及介紹在地著名的小吃及泰緬料理，新店則將推廣和美山賞螢步道及碧潭商圈；預計暑假舉辦相關行銷活動，明年則將續推深坑、坪林、石碇。

張其強表示，因為疫情關係，步道備受歡迎，不過每座步道都應該要有自己的定位，微笑山線除整修和串接步道，也將結合周邊文化及大眾交通運輸，創造各區旅遊品牌。