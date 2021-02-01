中和南勢角擬闢東西聯外隧道 先期可行性評估4月出爐

新北市中和區地狹人稠，其中南勢角地區超過10萬人口，卻僅有2條主要聯外道路，每到尖峰時刻經常塞車。新北市交通局啟動南勢角聯外道路規畫研究，包括新闢東西向隧道及現有路廊改善等長、短期方案，初估經費約20億元，將於4月完成先期規畫可行性評估期末報告，並與中央確認政策方向及執行方式。

中和區超過41萬人口，高居全新北市第三，其中南勢角一帶開發較早，共有24個里、約10萬5千人，但因緊鄰山區，僅有南山路及興南路2條主要聯外道路，路幅又不寬，上下班時刻總是塞車。

為了改善當地交通，立法委員江永昌前年向中央爭取490萬經費，新北市府自籌210萬，共耗資700萬啟動「南勢角聯外道路整體規畫構想研究」，26日於行政院舉行期中專案報告會議。

江永昌指出，會議由行政院政委吳澤成邀集交通部高公局、公路總局等單位，針對新北市府初步提出的幾個構想討論，其中以「新闢東西向聯外道路」最為可行，擬透過開挖隧道方式，建構以興南路為中心的南勢角第二路廊，降低南山路及興南路交通流量。

新北市交通局綜合規劃科長吳政諺表示，由於南勢角地區環山，因此目前顧問公司提出的多種方案中，以隧道方式解決較可行，初步規畫由興南路往西連結復興路及中興街、往東連結新店祥和路。

吳政諺說明，期中報告屬初步構想，後續仍須對沿線地質條件、用地取得、工程、財務及道路兩銜接端點路口交通配套等，進一步細部評估分析，預定4月底完成先期規畫可行性期末報告；另在短期交通工程改善部分，則研議單行道配對、人行空間及路廊改善、瓶頸路段增設局部公車專用道等方式。

吳政諺表示，整體方案初估約20億經費，期末報告完成後，將提報至行政院，由專家學者、交通部與市府各單位共同審查探討，如具可行性且確定政策後，會循序向中央爭取補助並推動辦理。