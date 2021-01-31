迎接農曆新年買氣 汐止遠雄廣場推出兩檔優惠吸客
迎接農曆新年，新北市汐止遠雄廣場推出「歲末酬賓」、「新春對對碰」活動，希望吸引民眾年前和春節期間到遠雄廣場消費。
汐止遠雄廣場表示，農曆春節前是添購冬衣、新年行頭的時機，遠雄廣場2月5日到12日推出「歲末酬賓」檔期，消費滿3000送300，集雅社及富士按摩椅滿萬送千，宜得利家居滿5000送500等優惠。
「新春對對碰」2月12日到16日登場，活動期間全館單筆消費1888元，即可憑遠雄廣場App會員及電子發票，參加新春對對碰1次，根據發票末碼單數或偶數抽取紅包，人人有獎。活動詳情可洽詢 iFG遠雄廣場網站，網址：https://ifgmall.fg-retail.com.tw/。
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