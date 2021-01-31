疫情下復辦 立委羅致政板橋寒冬送暖

新北市立法委員羅致政去年因疫情停辦寒冬送暖活動，今年與新北市小土狗志工協會、板橋東區扶輪社等單位合力復辦，今日在板橋深丘福德宮與埔墘福德宮送出超過200份年菜，分發在埔墘地區27里的弱勢家庭。

羅致政在2015年任職於民進黨新北市黨部時，就曾舉辦過寒冬送暖國民尾牙，2017年起與新北市小土狗志工協會共同發起寒冬送暖贈年菜的活動，以服務板橋區為主，經由各地里長提供需要幫助的人或家庭作為贈送對象。

羅致政表示，尾牙舉辦相對不易，所以改用贈送年菜方式，去年因疫情關係停辦，今年是第4度舉辦，過去1年來大家都很悶，希望藉由復辦寒冬送暖的活動，達到拋磚引玉的效果。

活動共準備210份年菜發放，其中有半數來自新北市小土狗志工協會與板橋東區扶輪社贊助，領取點分深丘福德宮與埔墘福德宮兩場次。新北市小土狗志工協會理事長葉雲仁說，在疫情考驗之下，對於一般家庭還過得去，但弱勢家庭相對艱難，協會就是把錢用在正確的地方來幫助這些人。

板東扶輪社長吳得利提到，有需求的家庭可透過扶輪公益網尋求協助，社友都很樂意幫忙或以個人提供各種必要幫助。

羅致政說，每年春節前都會贈送年菜給弱勢家庭，這是長期大家希望辦的活動，先前到過溪北、浮洲、後埔等地區，也期許往後能關照到更多地區。