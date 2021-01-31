淡水違建猶如移動城堡 拆除大隊形容有夠誇張

位於新北市淡水區中山北路一處國有地，去年11月因居民陳情排水溝有惡臭味，派人會勘後意外後發現一旁的違建，其誇張程度連新北拆除大隊副隊長陳敬勳都稱，「很少看到這麼誇張的違建」。

根據拆除大隊指出，去年反映排水溝有臭味正是違建屋主本人，當時向區公所及里長反映一旁排水溝有臭味要求消毒，後續匯集各單位會勘後意外發現陳情人在水溝旁的違建。至於排水溝的惡臭原因，過去水利局曾要設置汙水下水道系統在該地，但無法取得居民共識而作罷，才會傳除惡臭味。

拆除大隊陳敬勳副隊長透露，違建屋主建築物本體只有兩層樓，卻在後方以鐵絲、繩子綑綁或拼貼等方式違建達4層樓，一旁都是其他住家，非常危險。追查後，拆除大隊還發現該違建蓋在國有地上，經專業技師判斷後建議將其拆除。

陳敬勳指出，這樣誇張的違建很少看到，特別是都會區，之前看過也都是在農地，樓層也只有一樓，這次違建完全沒用正常的方法固定，涉及違反「新北市強制拆除違章建築收費自治條例」5大類20項違建。

陳敬勳稱，屋主在得知自己違建占有國有地後十分配合，於26日已自行拆除大部分鐵板、木料等材料構造。考量施工安全，後續由市府協助拆除部分結構，避免違建崩塌可能引發的公安危機。