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北市動物之家春節連休5日 想參訪可趁連假首日及初五

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
春節期間民眾若想參訪北市動物之家，可利用連假首日（2/10）及大年初五2天前往。圖／北市動保處提供
春節期間民眾若想參訪北市動物之家，可利用連假首日（2/10）及大年初五2天前往。圖／北市動保處提供

農曆春節即將到來，北市動物之家自除夕（2/11）起連休5日，春節期間民眾若想安排行程至動物之家走走，可利用連假首日（2/10）及大年初五（2/16）這2天，抱個毛小孩溫暖過好年；暫停開放時間，動物之家每日仍有16位以上人員輪值整理收容環境及照顧重症犬貓，並已備妥過年存糧，讓毛小孩有個溫飽的新年。

今年春節共有7天假期，許多飼主早已規畫毛小孩出遊、寄宿或回鄉團圓，北市動保處提醒，出遊前飼主務必為寵物植入晶片，以及完成寵物登記，過年期間拜年往來親友眾多，更要隨時注意寵物動向，避免毛小孩趁機偷跑，出門遛狗散步也要繫妥牽繩，避免寵物受爆竹等聲響驚嚇走失。

根據統計，去年春節北市動物之家共收容34隻犬貓，其中15隻已有飼主順利領回，其飼主多表示因親友拜法一時未注意，才讓毛小孩趁亂跑出家門，所幸動物救援隊員即時救援，並送到動物之家，才能快速找回。

動保處表示，截至去年底，動物之家還有1055隻等待認領及認養的犬貓，呼籲飼主盡快到動物之家找回遺失的寵物，讓牠們可以回家過年團聚。

另外，2月10日及16日動物之家正常開放，民眾除可在這2天參訪及認養寵物外，若有寵物遺失協尋需求，也可親自前往找尋，或是洽詢北市動物之家專線、動保處官網「動物之家」專區查閱每日收容公告（https://bit.ly/3sCVcTN）、加入「台北市動物之家」臉書粉專（https://www.facebook.com/tcapo.tas）。

北市動物之家春假開放時間，除可參訪、認養外，也提供協尋寵物服務。圖／北市動保處提供
北市動物之家春假開放時間，除可參訪、認養外，也提供協尋寵物服務。圖／北市動保處提供
春節期間民眾若想參訪北市動物之家，可利用連假首日（2/10）及大年初五2天前往。圖／北市動保處提供
春節期間民眾若想參訪北市動物之家，可利用連假首日（2/10）及大年初五2天前往。圖／北市動保處提供

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