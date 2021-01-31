新北議員陳儀君攜手企業 獎助237名清寒學子

農曆新年將近，為讓清寒學子過好年，新北市議員陳儀君昨在新店大豐社福館舉行「德音文教基金會」獎助學金頒贈典禮，除有新北市新女性協進會協辦，中儀科技股份有限公司、聯佶實業股份有限公司、有富國際實業股份有限公司也捐款贊助，共頒贈大文山區「新店、深坑、石碇、坪林」8所國、高中，計237名學生。

今年是陳儀君第三個年頭頒發清寒獎助學金，第一屆起始於2019年，她將每票30元選舉補助金回饋選區內學子，因看見清寒家庭學子學習的努力與不易，之後持續在每年過年前都會媒合各界善心人士，自己也自掏腰包捐出善款頒發清寒助學金，藉此拋磚引玉，讓每一名弱勢家庭的學生可以有更多資源，專注在學習。

聯佶實業董事長陳一郎表示，兒子也是在地的新店高中畢業，很高興在事業有成、子孫滿堂的晚年，繼續為社會貢獻。本身是新店高中文教基金會創始元老的他，今年榮退後把責任交給女兒陳儀君，承擔新店高中基金會董事一職，並持續參與「德音文教基金會」擴大照顧大文山區學子。