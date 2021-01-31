互動光雕牆看遍新北文化 府中15特展即日開跑

新北市文化局在府中15推出「轉角的29種練習」特展，展期自即日起到4月25日，透過和作家、創作者合作，將生態系列繪本實際展出。當中又以長近10米互動光雕牆最吸睛，民眾可利用光雕牆，讓繪本動起來。

新北市自2018年起與國際知名繪本作家孫心瑜及文字創作者粘忘凡合作，陸續推出具在地人文及生態色彩的系列繪本，包含《啟程•雲遊新北》、《轉角•新 北練習曲》及《蛙愛•活水新北•金鶴》。今年也將推出第4本以礦業文化為主題的作品《金夕．窩在新北》，讓民眾認識在地的文化團體、藝術家、文物古蹟、礦業歷史等。

系列繪本的主角「小蛙」，原型正是台灣特有種「翡翠樹蛙」，藉由小蛙在旅途上所見所聞，以「啟程、相遇、轉角、再見」為概念，如同在生活中遇見不同的人、事、物，學習如何去練習將生活中的點滴淬鍊成花朵，帶給心境全新的體會。

這次展覽最特別莫過於長達近10米的互動光雕牆，民眾可觸碰牆上圖案，讓繪本動起來，更能擴大心中想像。此外，展場也設置逐格動畫體驗區，結合APP，可將動畫素材片變成自己喜歡的畫面。

文化局表示，明日中午12時30分將於臉書舉辦直播活動，除邀請繪本作者外，還有抽獎活動，也歡迎民眾到府中15新北市動畫故事館5樓看展，詳細資訊可至官網查詢www.fuzhong15.ntpc.gov.tw。