疫情衝擊弱勢家庭 艋舺青山宮冬令慰問

艋舺青山宮今舉辦冬令慰問，發給每弱勢家庭新台幣1000元加菜金、平安米與防疫小禮，合計共1560戶弱勢家庭受惠。青山宮表示，往後會用更多元的方式回饋社會。

農曆過年將至，加上疫情衝擊經濟，不少弱勢家庭年關難過，艋舺青山宮今舉辦冬令慰問活動，讓低收入戶安心過好年。青山宮發給每戶1000元加菜金、平安米與防疫小禮，合計共1560戶弱勢家庭受惠。

艋舺青山宮表示，疫情期間，經濟弱勢民眾易因環境變動影響生活，可能導致減薪、無薪假、甚至失業等，對原本狀況就不穩定的邊緣家庭更是雪上加霜。

過去青山宮扶助的對象，主要是針對收入更低的貧困家庭，但由於第4類低收入戶人數最多，卻無公部門固定補助，2019年開始，改為補助第4類，每年在農曆年節前發放加菜金，三年共約發出440萬元，協助弱勢家庭度年關。

萬華區區長詹天保今日特來頒發感謝狀，感謝青山宮成為「艋舺好厝邊」，推動地方發展不遺餘力，由於萬華區獨居長者、經濟邊緣戶較多，因為有青山宮的熱心公益，萬華區才能越來越好。

青山宮主委黃清源表示，這兩年因為疫情之故，人心更加不安。2003年SARS大流行，尊王出巡後，疫情竟獲得控制，青山王「除瘟抗煞」的名聲不脛而走。

黃清源說，如今肺炎疫情未緩，本次冬令慰問活動，除發放加菜金與平安米外，廟方也準備口罩等防疫小禮，提醒民眾勤洗手、戴口罩，加強防疫措施。

此外，青山宮原訂元宵過後到北港朝天宮、白沙屯拱天宮、大甲聖母宮、麥寮拱範宮等廟宇參拜的行程，為挺防疫決議取消，才能「人神合力、對抗疫情」。