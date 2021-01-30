快訊

散戶逆襲追捧GameStop像賭博 專家勸「最後恐悲劇收場」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

感恩榮民爺爺畢生奉獻 前副參謀總長潘進隆號召向榮民拜年

攝影中心 / 記者劉學聖/即時報導
一群熱心企業界人士在前副參謀總長潘進隆號召下，在今天舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
一群熱心企業界人士在前副參謀總長潘進隆號召下，在今天舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影

為了讓過去為國效力的老榮民感受春節團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召企業界與陸戰隊退伍社團，在春節前夕舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，除了致贈紅包外，還準備了包括口罩、酒精等防疫物資，還有奶粉、麥片等營養品，讓榮民爺爺感覺好溫馨，企業家們也一一向榮民伯伯寒暄，提醒天冷要注意保暖，展現不忘初心的大愛，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。

從中將軍職退伍的潘進隆是我國史上第一位海軍陸戰隊出身的總統府侍衛長及副參謀總長，在軍職期間就十分關心榮民的生活與安頓，經常到左營新祥和山莊與長輩們話家常關心身體狀況與生活起居，退伍後更是號召一群企業家組成關懷社團，每年三節都會到祥和山莊探望老榮民們，由於目前正值疫情期間，潘進隆特地號召企業界與社團出錢出力，將原本要舉辦盛大餐會的經費轉換成物資慰勞長輩們，也感謝榮民伯伯的畢生貢獻與付出，讓社會安定繁榮。

潘進隆表示，看到榮民伯伯們就如同看到自家長輩一般，他們為了國家付出了一生的青春歲月，應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活，不但展現袍澤之誼，也讓他們得到最好的關懷與照顧。

左營祥和山莊目前還有近50位榮民爺爺居住，他們為了國家付出了一生的青春歲月，潘進隆認為應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活。記者劉學聖／攝影
左營祥和山莊目前還有近50位榮民爺爺居住，他們為了國家付出了一生的青春歲月，潘進隆認為應該盡最大的力量去照料他們的晚年生活。記者劉學聖／攝影
一群熱心企業界人士在前副參謀總長潘進隆號召下，在今天舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
一群熱心企業界人士在前副參謀總長潘進隆號召下，在今天舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號（左一）召企業界與陸戰隊退伍社團，在春節前夕舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
前副參謀總長潘進隆號（左一）召企業界與陸戰隊退伍社團，在春節前夕舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
一群熱心企業界人士在前副參謀總長潘進隆號召下，在今天舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
一群熱心企業界人士在前副參謀總長潘進隆號召下，在今天舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。記者劉學聖／攝影
左營祥和山莊目前還有近50位榮民爺爺居住。記者劉學聖／攝影
左營祥和山莊目前還有近50位榮民爺爺居住。記者劉學聖／攝影

榮民 春節 陸戰隊

延伸閱讀

疫情升溫 黃偉哲取消春節廟宇發放福袋行程

春節蘿蔔糕當正餐吃 營養師：毋湯！血糖易飆升

北市警：春節防竊 2/3起可申請住居安全服務

春節前全台鬧血荒 台東民間業者捐物資籲捐血送壽司米

相關新聞

蛙蛙文創消費爭議 首場協調會70申請人

蛙蛙文創公司被控去年起向各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，但去年8月出現收款後卻拖延出貨、出貨及退款一延再延的狀況，...

感恩榮民爺爺畢生奉獻 前副參謀總長潘進隆號召向榮民拜年

為了讓過去為國效力的老榮民感受春節團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召企業界與陸戰隊退伍社團，在春節前夕舉辦「2021陪祥和...

外觀純白現代感十足好汐陽 汐止自強市民活動中心啟用

位汐止新興路的自強市民活動中心今天舉行啟用典禮，市長侯友宜與在地民意代表、里長共同揭牌，融入在地汐雨、汐陽、古厝、鐵花窗...

林口工一廠房遭堆廢棄物 侯友宜：不排除剔除重劃區

新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北市長侯友宜今天到汐止參加自市民活動中心啟...

新北A3客運轉運站 預計明年完成可行性評估

新北目前僅板橋有客運轉運站，溪北地區的乘客欲搭乘客運多半到台北轉運站，新北交通局在機場捷運A3站旁規劃新的客運轉運站，目...

新莊僑星紡染拆了…塭仔圳重劃案啟動

位於新莊的原僑星紡染公司昨（29）日拆除，象徵等了半個世紀的新北市塭仔圳重劃案正式啟動。新北市長侯友宜出席時表示，溫仔圳...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。