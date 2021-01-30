感恩榮民爺爺畢生奉獻 前副參謀總長潘進隆號召向榮民拜年

為了讓過去為國效力的老榮民感受春節團圓氣氛，前副參謀總長潘進隆號召企業界與陸戰隊退伍社團，在春節前夕舉辦「2021陪祥和山莊榮民爺爺過好年」活動，除了致贈紅包外，還準備了包括口罩、酒精等防疫物資，還有奶粉、麥片等營養品，讓榮民爺爺感覺好溫馨，企業家們也一一向榮民伯伯寒暄，提醒天冷要注意保暖，展現不忘初心的大愛，也以實際行動感謝他們對國家的貢獻與付出。

從中將軍職退伍的潘進隆是我國史上第一位海軍陸戰隊出身的總統府侍衛長及副參謀總長，在軍職期間就十分關心榮民的生活與安頓，經常到左營新祥和山莊與長輩們話家常關心身體狀況與生活起居，退伍後更是號召一群企業家組成關懷社團，每年三節都會到祥和山莊探望老榮民們，由於目前正值疫情期間，潘進隆特地號召企業界與社團出錢出力，將原本要舉辦盛大餐會的經費轉換成物資慰勞長輩們，也感謝榮民伯伯的畢生貢獻與付出，讓社會安定繁榮。