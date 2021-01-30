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北市失業勞工子女就學補助 2月1日起受理申請

中央社 / 台北30日電

北市勞動局表示，北市失業勞工子女就學補助，2月1日至3月31日受理申請，公立高中職5000元，私立高中職、公立大專院校1萬2000元，私立大專院校2萬6000元。

台北市勞動局指出，為減輕失業勞工的家庭經濟負擔、讓子女安心就學，自2月1日起至3月31日止，受理「失業勞工子女109學年度第2學期就學補助申請」。

申請者須設籍北市，但如申請人與設籍北市的國民結婚，且依法獲准居留在台灣工作的外國人、陸港澳居民，不受設籍限制，且於去年10月1日起至今年3月31日「非自願離職」。

此外，申請人及配偶108年度綜合所得總額，合計在新台幣148萬元以下，子女須就讀國內的高中職或大專院校，且未領有其他政府單位提供的就學費用補助或學雜費減免者，才可提出申請。

申請時備妥申請書、黏貼申請人金融機構存摺帳號封面影本，並附上在學子女109學年度第2學期就學繳款單，以及完成繳款證明單影本，還有最近一次的「失業給付認定收執聯」或非自願離職證明文件影本、申請人及配偶108年度綜合所得稅各類所得資料清單、戶口名簿影本。

符合條件者，可享補助公立高中職5000元，私立高中職、公立大專院校1萬2000元，私立大專院校達2萬6000元。

勞動局統計，108年度176件申請補助，核定122件，共147名學生受惠，共309萬5607元；109年度申請件數增至265件，核定187件，210名學生受惠，共祭出445萬677元。

北市 失業 離職

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