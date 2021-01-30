外觀純白現代感十足好汐陽 汐止自強市民活動中心啟用

位汐止新興路的自強市民活動中心今天舉行啟用典禮，市長侯友宜與在地民意代表、里長共同揭牌，融入在地汐雨、汐陽、古厝、鐵花窗等特色的建築外觀，吸引許多民眾前來拍照打卡，啟用後預計可嘉惠附近約1萬民市民在地樂活。

自強市民活動中心建築外觀以「汐雨、汐陽」為環境意象，立面設計反映雨水紛落間錯的直線線條；通透的外牆則使建物於夜晚時成為溫暖光源，提供社區夜間明亮及安全性；外展式雙斜屋頂造型則呼應在地古厝斜屋頂的現代語彙，並特別留設交錯編織的鐵花窗設計，以古工法鉚釘接合，除延續花窗手工鍛造手藝，也融入汐止古宅的立面元素。

另外，室內採用大片玻璃落地門窗與挑高設計，透過視覺延伸與明亮採光，塑造室內室外一體穿透之感，市民朋友們在活動中心活動也能享受冬日的暖陽，同時遠眺大尖山巒的青翠蓊鬱。

侯友宜說，這棟4層樓高的現代化建築，規畫之初即以參與式預算精神，納入民眾需求與意見，決定重建造型與空間配置。感謝在地議員及里長的支持，讓里民能有一處社交及活動場域，歡迎市民朋友多利用，附近還有汐止國民運動中心，大家可以一起來動健康。