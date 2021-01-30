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林口工一廠房遭堆廢棄物 侯友宜：不排除剔除重劃區
新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北市長侯友宜今天到汐止參加自市民活動中心啟用時，他說，如果沒有清空的計畫，我們不排除在整個重劃地區，把這一個區塊剔除掉。
新北林口區的「林口工一市地重劃區」，遭投訴有廠房被承租後堆置大量事業廢棄物，新北環保局指出，已要求楊姓汙染人限期內清除，且去年也以廢棄物清理法將楊男移送地檢署偵辦，而楊男未在期限清理廢棄物，同樣移送至法務部行政執行署強制執行。
侯友宜表示，政府的政策很清楚，地主在上面有囤積垃圾，一定要有清空的計畫，如果沒有清空的計畫，我們不排除在整個重劃地區，把這一個區塊剔除掉，所以希望地主也能夠跟政府一起配合，改變整個重劃區的面貌。
侯友宜說，林口工一這一個狀況，地政局都全盤掌握，也積極地跟地主再三的溝通，希望地主能夠跟政府站在一起，快速的把垃圾做一個清空的計畫，我們往前走，讓林口工一趕快施作完畢。
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