科技競賽冠軍、畫家紀錄片掌鏡　萬里國中新二代嶄頭角

新北市萬里國中成立新住民二代子女多元特色社團，其中應用科技社團於日前拿下「青少年科技創作競賽全國賽」物聯網組冠軍；另一人氣社團「網紅導覽社」更有學生到社區開拍已故畫家許水盆的紀錄片；讓更多新二代學生展現天賦，發光發熱。

萬里國中校長陳玉桂指出，校內新住民二代學生比例達22%，學校參與「新住民二代培力光榮計畫」，開設東南亞美食、越南語、應用科技、網紅導覽及舞蹈等社團，於偏鄉地區學校培育興趣多元文化人才種子，期許努力讓學生接軌科技與國際趨勢，使孩子揚才展能珍視自身優勢。

其中「應用科技社」運用科技學習弭平城鄉資源落差，掌握最新應用技術於物聯網、空拍機與自走車機器人等，在指導老師蔣銘宗鼓勵下，首次組隊參加「青少年科技創作競賽」，挑戰難度最高的IOT物聯網組，更闖關一舉拿下全國賽冠軍。

學生許俊翔表示，亞、季軍都來自大校菁英團隊，沒想到能以小校團隊贏過各縣市高手拿到冠軍寶座，他在社團裡學寫程式與機器人操控技術，期待下次再為校爭光。邱建志則說，從過程中發現原來自己熱愛寫程式，希望將來能透過寫程式，解決更多人類的問題。

萬里國中另一人氣社團「網紅導覽社」，同學們已於上學期完成導覽解說、人員儀態、資料收集、解說技巧到實際演練等培訓課程；學生張安瑩與邱婉琳，口條清晰、台風穩健，獲得萬里區衛生所邀請，預計二月開始協助拍攝社區已故素人畫家許水盆畫展的導覽紀錄片，負責前置導覽拍攝與訪問工作，開始當起小導演。