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中市已查核81家次居家檢疫替代所 落實防疫規範無缺口
台中市政府為提供無法於自宅進行居家檢疫的市民、在中市就學及就業者有合格安全的檢疫場所，依據中央流行疫情指揮中心規範指引成立「居家檢疫替代所」，讓居家檢疫者入住，截至昨日止，已成立27處居家檢疫替代所，共1700間房間。自去年9月25日起，已會同相關單位聯合稽查共81家次，若經查未落實防疫規範，市府先輔導改善，嚴重將取消居家檢疫替代所資格。
中市府觀旅局長林筱淇表示，市府注重居家檢疫替代所的防疫工作執行情形，特別成立跨局處聯合查核小組，每月至少1次並不定期查檢業者是否依照指揮中心公佈防疫旅宿因應指引規範落實清潔消毒作業、送餐流程、房務整理、垃圾清運等事項，若發現尚需改善部份，各局處予以輔導，以確保各替代所的防疫無缺口。
林筱淇說，查核居家檢疫替代所督導業者落實防疫規定外，也會嚴格檢查業者是否使用非屬居家檢疫旅館房間或非核准擴大營業房間供居家檢疫者入住使用，若於聯合查核發現涉及違規者，將依發展觀光條例擴大營業裁罰並取消居家檢疫替代所資格。
觀旅局強調，市府為落實旅宿防疫分流管控，減少共居者感染的風險，於去年9月16日發佈非居家檢疫替代所的旅宿業，不得收住居家檢疫者及隔離者。倘旅宿業者有違反擅自收住，經查獲將依傳病防治法第70條規定裁處3000元以上15000元以下罰鍰，並限期改善，屆期未改善，按次裁罰。
觀旅局也鼓勵民眾通報、檢舉違規收住居家檢疫者的業者或非法日租套房，以利相關權管單位及時將居家檢疫者安置入住，以避免造成防疫破口。台中市民有居家檢疫需求者，可由其本人或透過親友，於平常日洽相關單位、假日洽1999台中市民一碼通提出申請。
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