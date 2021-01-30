新北A3客運轉運站 預計明年完成可行性評估

新北目前僅板橋有客運轉運站，溪北地區的乘客欲搭乘客運多半到台北轉運站，新北交通局在機場捷運A3站旁規劃新的客運轉運站，目前都市計畫在內政部程序審議中，預計2022年完成可行性評估，並進行招商作業。

機場捷運A3站旁為新莊知識產業園區，原為要給智慧財產法院有償撥用，但法院沒有使用需求，新北城鄉局提都市計畫檢討作業，去年8月通過新北都市計畫委員會審議，2.5公頃土地將改做產業專區與轉運站。

新北交通局長鍾鳴時指出，A3轉運站旁有機場捷運A3站、環狀線Y20站，周遭也有台64、65快速道路、國道一號，也能透過快速道路銜接國道三號，是重要交通樞紐。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，新北僅有板橋長途客運轉站，溪北地區則缺乏轉運中心空間，長途客運現分散於三重區重陽路沿線路側公車停靠區作為上下乘客地點，多達42線尖峰每小時300班次，容易造成三重交流道周邊車流壅塞。

吳政諺指出，A3轉運站都市計畫在內政部程序審議中，已同時展開先期規劃，預計2022年完成可行性評估，確定開發規模與經費，以進行招商，轉運站會有連通道連接機場捷運、環狀線，更會經營附屬設施，讓商業活動進駐。