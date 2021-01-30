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台中街頭藝人認證不用甄選了！2021年起採「登記制」

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
台中市文化局街頭藝人認證，新年將推出新制度！參照各縣市制度發展現況，目前已研擬將以「登記制」進行核發認證，預計2021年4月至6月開放線上登記報名。圖／台中市文化局提供
台中市文化局街頭藝人認證，新年將推出新制度！參照各縣市制度發展現況，目前已研擬將以「登記制」進行核發認證，預計2021年4月至6月開放線上登記報名。圖／台中市文化局提供

台中市文化局街頭藝人認證，新年將推出新制度！文化局表示，迎接街頭藝術多元發展，並參照各縣市制度發展現況，目前已研擬將以「登記制」進行核發認證，預計2021年4月至6月開放線上登記報名，首波試辦登記開放設籍台中市年滿18歲以上市民，未來將視報名情況逐步開放跟調整。

文化局表示，原持有2020、2021年10月底到期的台中市街頭藝人證者，訂在今年8月至10月上旬辦理換證，不會影響權益。

台中市舉辦街頭藝人甄選超過10年，每年都吸引近1000組表演者報名，2019年報名多達1065組表演者，2020年因新冠肺炎疫情停辦。

文化局指出，去年疫情穩定趨緩期間，已辦理5場次街頭藝人證登記研習制說明會，廣納市民、街頭藝人、開放場所管理人、市府相關單位意見，對2021年推行登記制具有一定共識。

台中市目前公告展演場地83處，領有街頭藝人證照者有2428組，其中個人1928組、團體500組，今年首度改採線上報名登記，預計有更多民眾躍躍欲試藉由取得台中街頭藝人證圓夢，文化局也將持續協調各場地管理單位，提供更多展演空間。

台中市政府溫馨提醒，疫情防治人人有責，街頭藝人與觀賞民眾皆須保持社交距離，表演者身體有不適症狀，應儘速就醫，勿持續進行展演，文化局也將進行街頭藝人輔導，共同維持及提昇街頭展演品質。

台中市文化局街頭藝人認證，新年將推出新制度！參照各縣市制度發展現況，目前已研擬將以「登記制」進行核發認證，預計2021年4月至6月開放線上登記報名。圖／台中市文化局提供
台中市文化局街頭藝人認證，新年將推出新制度！參照各縣市制度發展現況，目前已研擬將以「登記制」進行核發認證，預計2021年4月至6月開放線上登記報名。圖／台中市文化局提供

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