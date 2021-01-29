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蛙蛙文創消費爭議 首場協調會70申請人
蛙蛙文創公司被控去年起向各大公司職福會推銷「醫療級口罩」團購，但去年8月出現收款後卻拖延出貨、出貨及退款一延再延的狀況，受害者遍布全台。北市府法務局接獲上百件申訴案件，今天舉行第一場調解會，計有70申請人，到場有61人，最後調解成立有43人，包括退款39人、出貨4人，不成立18人，調解成立比例約七成。
台北市議員陳怡君下午在市府協調會場前聲援消費者，質疑蛙蛙文創拿了消費者龐大資金卻沒辦法出貨，資金究竟跑去哪裡？ 此外，也積欠數十位員工薪水。代表蛙蛙文創出席調解會的副總梁弘正指出，蛙蛙公司沒有交貨給消費者，但在處理中，也出面與消費者解決問題。
法務局指出，此案受害消費者眾多，全國消費爭議約2千件，北市府迄今已受理1033案，消保官前於去年11月20日、今年1月7日二度請業者說明，要求業者加速出貨、退款期程及提供合理處理方案等，且應公開說明具體出貨時間及退款流程，同時應確實出席調解會議。
法務局表示，今日調解為了協助民眾就民事部分求償，這場計70名消費者，爭議總金額約324萬餘元，平均每名消費者訂購金額約4.6萬元，後續將依消費者申請案件進度陸續分批召開約10場大型調解會議，目前已排定第2、3場會議，日期分別為2月5日下午2點、2月8日上午9點。
法務局說，調解成立者即當場協助製作調解書，將和解內容記載在調解書中，送交法院核定後，與民事確定判決有同一效力，消費者即取得執行名義，日後業者不履約出貨或退款，消費者不必再打官司，可直接聲請法院強制執行，減省訴訟成本。
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