快訊

外資連8天狠砍台積電17萬張 護國神山怎麼了？

羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台北花市年前108小時不打烊 垃圾車時間異動

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
北市垃圾清運，除夕前一天小年夜，當天仍收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物；2月11日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾。圖／聯合報系資料照
北市垃圾清運，除夕前一天小年夜，當天仍收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物；2月11日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾。圖／聯合報系資料照

春節期間，蔬果花卉需求大增，台北花市將分兩階段延長營運，連續五天108個小時不打烊；在國花市也有變更營業時間，2月6日到2月10日延後打烊；台北第一果菜市場則是延長交易時段和提早拍賣，除夕當天上下午都能購進行蔬果交易。而年節期間，民眾也要注意環保局收垃圾的時間，才不會錯過。

台北花市迎接2021年牛年的到來，春節前為服務大量購花民眾，今年承襲以往除夕前5天不打烊的傳統特色，更第四度結合農特產品銷售通路點，將花卉及農特產品共同行銷。

台北花市將分二階段延長營業時間，備戰春節檔期，第一階段於1月28日起，台北花市B館盆花區將延長營業時間至下午3點，第二階段於2月7日起至2月11日除夕中午12點，連續5天24小時不打烊。

而建國假日花市的營業時間也有異動，2月6日和7日，將營業到晚上10點，2月8日、9日和10日，營業到晚上8點，不過除夕當天的營業時間止到下午5點，今年特別從日本進口牡丹增添過年氣氛；台北第一果菜市場，則是提前因應年節採購需求，從除夕前五天就會更改作業時間，提前啟動交易和延長交易時段，滿足民眾需求。

春節垃圾車時間異動，環保局指出，今年春節假期2月10日至2月16日，北市垃圾清運，除夕前一天小年夜，當天仍收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物；2月11日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾。大年初一至初三停收3天，初四、初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，自2月17日初六恢復收運大型廢棄物。

至於居家隔離、居家檢疫者及防疫旅館檢疫旅客所產出的防疫垃圾與一般垃圾分流，比照平時收運模式，即周一至周五收運，周六、日停收。

台北花市將分兩階段延長營運，連續五天108個小時不打烊。圖／台北花市提供
台北花市將分兩階段延長營運，連續五天108個小時不打烊。圖／台北花市提供

春節 垃圾車

延伸閱讀

永靖新春贈春聯 王惠美不忘提醒春節還有「花在彰化」

除夕她最辣！安妮換上高衩泳裝大秀超狂神級舞蹈

花蓮市公所今起為家戶清運大宗廢棄物 每戶限3件須預約

宜蘭初一初二停收垃圾 春節各鄉鎮市收運時間看這裡

相關新聞

陽明山水牛母女運金山 獸醫師：陽管處沒警覺性？

陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，民眾發現，陽明山國家公園管理處將山上水牛「依依」母女運到新北金山，但未告知新北動保處，...

台北花市年前108小時不打烊 垃圾車時間異動

春節期間，蔬果花卉需求大增，台北花市將分兩階段延長營運，連續五天108個小時不打烊；在國花市也有變更營業時間，2月6日到...

道德慈善會擴大送愛 金山159戶弱勢家庭受惠

社團法人道德慈善協進會今年因募集的善款突破170萬元，決定擴大發放物資，從以往的7區擴大到9區，不僅是發放區域變多，物質及紅包也變多了，金山區內弱勢家戶約有159戶能夠受惠，這個寒冷異常的時節裡感受到來自社會的關懷與溫暖。

淡水公所發春聯顧防疫 加送大師筆墨添年味

為慶祝2021農曆新年的到來，新北市政推出「牛好日子」春聯，淡水區公所也同步在淡水市民聯合服務中心一樓大廳發放，因防疫的關係，取消了書法大師現場揮毫，改成直接加送大師筆墨春聯，以減少民眾排隊等待的時間。

富士櫻粉嫩亮相 汐止長青里長家成景點

今年的櫻花陸續綻放，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長陳建興家中，一棵種了二十多年的富士櫻今年粉嫩亮相，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家也成了打卡景點。

讓失能長者安心養老 貢寮旺福日照中心招生

位在貢寮火車站附近的旺福日照中心，由舊衛生所改建，是東北角平溪、雙溪、貢寮三區唯一專門的私立日照看護中心，設有電梯、專車接駁，更加強按摩、復健設施，已開始招收失能、失智長者，區公所也鼓勵符合條件的長輩來安心養老。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。