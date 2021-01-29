台北花市年前108小時不打烊 垃圾車時間異動

春節期間，蔬果花卉需求大增，台北花市將分兩階段延長營運，連續五天108個小時不打烊；在國花市也有變更營業時間，2月6日到2月10日延後打烊；台北第一果菜市場則是延長交易時段和提早拍賣，除夕當天上下午都能購進行蔬果交易。而年節期間，民眾也要注意環保局收垃圾的時間，才不會錯過。

台北花市迎接2021年牛年的到來，春節前為服務大量購花民眾，今年承襲以往除夕前5天不打烊的傳統特色，更第四度結合農特產品銷售通路點，將花卉及農特產品共同行銷。

台北花市將分二階段延長營業時間，備戰春節檔期，第一階段於1月28日起，台北花市B館盆花區將延長營業時間至下午3點，第二階段於2月7日起至2月11日除夕中午12點，連續5天24小時不打烊。

而建國假日花市的營業時間也有異動，2月6日和7日，將營業到晚上10點，2月8日、9日和10日，營業到晚上8點，不過除夕當天的營業時間止到下午5點，今年特別從日本進口牡丹增添過年氣氛；台北第一果菜市場，則是提前因應年節採購需求，從除夕前五天就會更改作業時間，提前啟動交易和延長交易時段，滿足民眾需求。

春節垃圾車時間異動，環保局指出，今年春節假期2月10日至2月16日，北市垃圾清運，除夕前一天小年夜，當天仍收一般垃圾、廚餘、資源回收物及大型廢棄物；2月11日除夕當天中午及夜間時段加班收運垃圾。大年初一至初三停收3天，初四、初五恢復收運一般垃圾、廚餘及資源回收物，自2月17日初六恢復收運大型廢棄物。