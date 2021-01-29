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陽明山水牛母女運金山 獸醫師：陽管處沒警覺性？

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，民眾發現，陽明山國家公園管理處將山上水牛「依依」母女運到新北金山，但未告知新北動保處。圖／新北市動保處提供
陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，民眾發現，陽明山國家公園管理處將山上水牛「依依」母女運到新北金山，但未告知新北動保處。圖／新北市動保處提供

陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，民眾發現，陽明山國家公園管理處將山上水牛「依依」母女運到新北金山，但未告知新北動保處，動保處表示，基於人道救援，已暫時安置2隻水牛，獸醫師質疑，若牛隻是因營養不良才死亡，更應該佐證證明，萬一檢驗出是人畜共通的傳染病，尤其擎天崗很多遊客，後果不堪設想。

有坊間獸醫師質疑，針對防疫部分，陽管處在移置水牛的流程上沒有警戒性？北市動保處、動物園等相關單位不了解重要性嗎？台灣口蹄疫才拔針不久，仍在謹慎做好防疫，相關單位卻完全不謹慎。

該名獸醫師認為，擎天崗牛隻不斷死亡，陽管處也沒有任何牛隻的死亡報告。且新北也有畜牧場，也會引起業者恐慌，更應該做好傳染病檢測，以此佐證牛隻死亡不是因傳染病，國人才能放心，而不是沒發生事情就什麼都不說。

獸醫師表示，若傳染病檢驗結果出爐，死亡牛隻有陽性反應怎麼辦？先前為何都不檢驗？日前聲稱牛隻死亡是因為營養不良，更要提出證據，民眾才會安心，尤其擎天崗很多遊客都會去，結核病、布氏桿菌等都是人畜共通傳染病，若引起傳染後果不堪設想。

由於陽管處未依規定通知新北，是否會對此告發？新北動保處回應，27日聯絡陽管處時，陽管處聲稱是因為忙中忘記打電話告知，屬作業疏失，雖不會告發，但陽管處未經施作結核病、布氏桿菌等人畜共通傳染病及牛流行熱重大傳染病檢測，未知會所在地動物防疫機關，逕移水牛至新北市，有違反動物傳染病防治條例之虞。

獸醫師 傳染病 陽明山 水牛

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擎天崗孱弱水牛移置金山 新北未獲知會緊急消毒

影／陽管處移置水牛未告知 侯友宜：請相關單位了解

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