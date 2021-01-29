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北市將汰換65萬塊門牌 同步啟動數位化建檔

中央社 / 台北29日電

北市民政局表示，將於110至111年辦理非區花門牌汰換，預定汰換65萬塊，將以抽籤方式決定施作順序，並同步建置門牌張貼位址的數位影像系統。

台北市民政局表示，將於110至111年辦理「非區花」門牌汰換，將老舊門牌更新，以正確門牌資料並提升門牌覓址功能，統一北市門牌樣式與美化市容。

民政局說，本次預定汰換門牌數量約65萬塊，且汰換位置遍布全市，將規劃以路段為施作單元，並公開透明抽籤決定施作順序，以順利於2年內完成汰換作業。

民政局說，本次門牌汰換路段，是按「跨區與否」依序分為5組，各組別內的路段以抽籤方式決定順序。

民政局表示，抽籤次序分別為跨3個行政區以上的道路、跨2個行政區以上的道路、跨行政區的街、未跨行政區的道路及未跨行政區的街，總計有541個路段籤數，民政局將依抽籤結果於2年內分批製作及張貼。

民政局將同步建置門牌張貼位址的數位影像系統，作為建築物、門牌張貼情形及建物所在街廓型態改變的重要圖資，此外，透過數位檢索系統將大為減少人工查找建物門牌檔案照片的作業時間，節省民眾洽公等待時間。

民政局指出，門牌汰換路段順序抽籤結果已上網公告於民政局及各區戶政事務所網站，市民可至相關網站查閱。

門牌 北市

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