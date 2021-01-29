北市研考會：5成7市民滿意柯文哲執政成績

北市研考會表示，5成7受訪者滿意市長柯文哲的施政表現，較9月上升3個百分點、不滿意度下降5個百分點，總體而言對市長滿意度略上升、團隊滿意度持平。

台北市研考會今發布109年12月民意調查結果，顯示5成7受訪者滿意柯文哲的施政表現，3成1不滿意、1成2表示沒意見或不知道。

研考會表示，滿意度較前次調查（109年9月市長滿意度54%、不滿意度36%）增加3個百分點，不滿意程度較前次下降5個百分點。

此外，5成1受訪者對市府團隊施政滿意，2成1表示不滿意，另外2成7表示沒意見或不知道。總體而言，受訪者對市長滿意度略微上升，團隊滿意度則持平。

其中「治安」、「環保工作」、「聯合醫院」、「文化活動」、「交通」、「社會福利工作」及「公共工程建設」等項目滿意度皆在5成以上；「中小學教育」滿意度4成4，研考會指出，雖不到5成，仍比1成9的不滿意度還高。

受訪者對於北市府的服務態度及行政效率滿意度各為8成7、7成3，而生活品質7成9受訪者表示滿意。

至於前陣子被批擾民的青山宮遶境，在複選、選項不提示下，5成4萬華居民認為去年青山王遶境活動對日常生活造成負面影響，4成6認為沒有影響。

影響層面以活動噪音、鞭炮施放太久比例最高。對於柯文哲參加檢討會時指示的處理方式，如鞭炮減量、噪音減少、活動時間控制等，7成6萬華居民表示滿意、1成2不滿意。

109年12月市政項目滿意度家戶電話調查，於109年12月14至17日晚間進行，市府調查成功訪問18歲以上台北市民1287人，1148人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.73個百分點以內。

調查方式以台北市住宅電話為母體，作系統加尾數2碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡及戶籍地作為加權變數進行樣本加權。

萬華區家戶電話調查專案於109年12月21至25日晚間進行，市府調查成功訪問18歲以上萬華居民1297人，834人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.72個百分點以內。

調查方式以北市南區電話號碼局碼，作系統加尾數4碼隨機代換電話抽樣調查，以性別、年齡作為加權變數，針對設籍者進行樣本加權，無設籍者則權數維持不變。居住里別則因部分受訪者未回答、僅能統計概略分區，因此不納為加權變數，提供作為交叉分析參考。