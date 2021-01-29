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道德慈善會擴大送愛 金山159戶弱勢家庭受惠
社團法人道德慈善協進會今年因募集的善款突破170萬元，決定擴大發放物資，從以往的7區擴大到9區，不僅是發放區域變多，物質及紅包也變多了，金山區內弱勢家戶約有159戶能夠受惠，這個寒冷異常的時節裡感受到來自社會的關懷與溫暖。
新北市道德慈善協進會副理事長廖江彬說，每年都會透過區公所媒合，發放物資及紅包給需要的民眾，而今年不只是物資變得豐盛許多，也因為協進會今年募集的善款超過170萬元，決定擴大發放從往年的新北七區擴大到九區，而紅包金額更是比往年更多，希望藉此幫助弱勢度過寒冬。
金山區的物資發放現場來到了昭應侯廟，雖然天氣非常寒冷，不過志工卻相當熱情的服務，仔細的核對資料，在發放物資時，還會協助裝袋並且幫忙提取，就是希望物資暖身，而熱情的問候與協助可以暖心。
金山區長廖武輝說，很感謝道德慈善協進會的善心捐助，在協進會的幫助下，金山區內所有的弱勢家戶約有159戶能夠受惠，也能夠在這個寒冷異常的時節裡感受到來自社會的關懷與溫暖，如此也讓即將來臨的農曆新年更加好過一些。
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