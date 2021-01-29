淡水公所發春聯顧防疫 加送大師筆墨添年味

為慶祝2021農曆新年的到來，新北市政推出「牛好日子」春聯，淡水區公所也同步在淡水市民聯合服務中心一樓大廳發放，因防疫的關係，取消了書法大師現場揮毫，改成直接加送大師筆墨春聯，以減少民眾排隊等待的時間。

淡水區長巫宗仁表示，今年市府春聯，結合了國台語還有英語三種語言的組合與念法，可說是非常的有創意，另外今年雖然取消了現場揮毫，但還是有請謝瑞煌書法大師，預先寫了上百幅的春聯，在現場提供發送。

現場除了新北市春聯之外還有許多書法老師謝瑞煌的筆墨春聯，分成斗方，小斗方以及七言等種類，讓民眾挑選，而發送已經寫好的春聯就是希望在營造過年氣氛的同時，也要做好防疫工作，讓民眾不用等太久，減少排隊的機會，也做好防疫措施，戴口罩、保持社交距離、配合量體溫，而區長也透過活動，祝福市民朋友，每天都「有好日子」。