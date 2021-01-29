富士櫻粉嫩亮相 汐止長青里長家成景點

今年的櫻花陸續綻放，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長陳建興家中，一棵種了二十多年的富士櫻今年粉嫩亮相，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家也成了打卡景點。

好天氣吸引不少民眾上山賞花，也忙著拍照，長青里長不止茶葉蛋出名，這每年春天盛開，家裡種的富士櫻也小有名氣，這個禮拜陸續開花，已經吸引不少人來，整棵富士櫻淡淡淺淺的粉色櫻花綻放，真的很美，很有日本風味。

民眾說，太漂亮了，第一次來，因為有朋友住五指山這裡，趁著好天氣特地來賞花，除了桃紅色的花，另外，也有粉紅色的，還有里長伯的家也是特地要去參觀賞花，花開的很多，真的很美。

長青里長陳建興表示，家裡種的是富士櫻，最近盛開中所以很多人都跑來里長伯的家賞花拍照打卡，那里內種的櫻花很多，包括富士櫻、吉野櫻、八重櫻等等，會整個開到二、三月，歡迎大家上山賞櫻。