快訊

外資連8天狠砍台積電17萬張 護國神山怎麼了？

羽球年終賽／直落二勝安東森 王子維三戰全勝晉四強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富士櫻粉嫩亮相 汐止長青里長家成景點

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區長青里長陳建興家中，一棵種了二十多年的富士櫻開滿整個枝頭，真的好美。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區長青里長陳建興家中，一棵種了二十多年的富士櫻開滿整個枝頭，真的好美。 圖／觀天下有線電視提供

今年的櫻花陸續綻放，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長陳建興家中，一棵種了二十多年的富士櫻今年粉嫩亮相，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家也成了打卡景點。

好天氣吸引不少民眾上山賞花，也忙著拍照，長青里長不止茶葉蛋出名，這每年春天盛開，家裡種的富士櫻也小有名氣，這個禮拜陸續開花，已經吸引不少人來，整棵富士櫻淡淡淺淺的粉色櫻花綻放，真的很美，很有日本風味。

民眾說，太漂亮了，第一次來，因為有朋友住五指山這裡，趁著好天氣特地來賞花，除了桃紅色的花，另外，也有粉紅色的，還有里長伯的家也是特地要去參觀賞花，花開的很多，真的很美。

長青里長陳建興表示，家裡種的是富士櫻，最近盛開中所以很多人都跑來里長伯的家賞花拍照打卡，那里內種的櫻花很多，包括富士櫻、吉野櫻、八重櫻等等，會整個開到二、三月，歡迎大家上山賞櫻。

櫻花 賞花 汐止

延伸閱讀

賞花囉！士林菁山農村社區櫻花已悄悄綻放

賞梅亂象！ 梅山公園亂丟口罩、搖樹製造「梅花雨」

汐止康誥坑溪櫻花開 打卡點增添賞花趣

汐止警強力取締路口違規 保障用路人安全

相關新聞

陽明山水牛母女運金山 獸醫師：陽管處沒警覺性？

陽明山擎天崗多隻水牛近期接連死亡，民眾發現，陽明山國家公園管理處將山上水牛「依依」母女運到新北金山，但未告知新北動保處，...

台北花市年前108小時不打烊 垃圾車時間異動

春節期間，蔬果花卉需求大增，台北花市將分兩階段延長營運，連續五天108個小時不打烊；在國花市也有變更營業時間，2月6日到...

道德慈善會擴大送愛 金山159戶弱勢家庭受惠

社團法人道德慈善協進會今年因募集的善款突破170萬元，決定擴大發放物資，從以往的7區擴大到9區，不僅是發放區域變多，物質及紅包也變多了，金山區內弱勢家戶約有159戶能夠受惠，這個寒冷異常的時節裡感受到來自社會的關懷與溫暖。

淡水公所發春聯顧防疫 加送大師筆墨添年味

為慶祝2021農曆新年的到來，新北市政推出「牛好日子」春聯，淡水區公所也同步在淡水市民聯合服務中心一樓大廳發放，因防疫的關係，取消了書法大師現場揮毫，改成直接加送大師筆墨春聯，以減少民眾排隊等待的時間。

富士櫻粉嫩亮相 汐止長青里長家成景點

今年的櫻花陸續綻放，汐止區五指山上的富士櫻也正在盛開中，長青里長陳建興家中，一棵種了二十多年的富士櫻今年粉嫩亮相，淺粉色的櫻花，開滿整個枝頭，真的好美，里長伯的家也成了打卡景點。

讓失能長者安心養老 貢寮旺福日照中心招生

位在貢寮火車站附近的旺福日照中心，由舊衛生所改建，是東北角平溪、雙溪、貢寮三區唯一專門的私立日照看護中心，設有電梯、專車接駁，更加強按摩、復健設施，已開始招收失能、失智長者，區公所也鼓勵符合條件的長輩來安心養老。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。