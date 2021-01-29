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讓失能長者安心養老 貢寮旺福日照中心招生

觀天下 / 記者蕭皓文／貢寮報導
位在貢寮火車站附近的旺福日照中心，設有電梯、專車接駁，更加強按摩、復健設施，已開始招收失能、失智長者。 圖／觀天下有線電視提供
位在貢寮火車站附近的旺福日照中心，設有電梯、專車接駁，更加強按摩、復健設施，已開始招收失能、失智長者。 圖／觀天下有線電視提供

位在貢寮火車站附近的旺福日照中心，由舊衛生所改建，是東北角平溪、雙溪、貢寮三區唯一專門的私立日照看護中心，設有電梯、專車接駁，更加強按摩、復健設施，已開始招收失能、失智長者，區公所也鼓勵符合條件的長輩來安心養老。

貢寮區長鍾耀磊表示，位在貢寮火車站附近，老人會旁的貢寮區舊衛生所，因空間不夠、位置偏遠，醫護重心轉往澳底後，舊址閒置，透過整修，旺福日照中心進駐並在109年12月揭幕，一月開始招收，全新完善的設備，希望帶給貢寮區有失能失智照護需要的長者，在家鄉安心養老的優質環境。

旺福社區長照機構執行長黃雅萍表示，雖然位處上坡處，日照中心配有接駁專車，可協助偏遠長輩的接送，一樓是平時上課的地方，護理師們耐心帶領失智失能長者辨識古早傳統物件，增進老人家的認知能力，而每天長者們最喜愛的就是大家一同拉伸、玩保齡球的時光，搭乘電梯上到二樓做復健、按摩，充滿沙發椅的空間，長輩們能安心午睡，也能做做做運動，還有紅外線燈促進痠痛的放鬆。

旺福社區長照機構主任陳薏如表示，目前50歲以上失智者，65歲以上失能長者，可撥打1966專線做洽詢與評估，也歡迎有喘息照護需求的長輩家屬報名，收費由日照服務等級來算，政府目前也都有偏鄉長照補助，民眾能多多了解，減輕照顧負擔，同時讓有需要的老人家，生活更健康安全、有人陪伴。

貢寮 失智 衛生所

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