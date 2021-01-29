新北「牛好日子」春聯 汐止區備萬份供索取

牛年到！新北市政府一款內含多重祝福話語的「牛好日子」春聯熱騰騰到貨，揮別金鼠年，迎接金牛年，希望大家有好日子，而今年汐止區備貨1萬份，從現在開始開放民眾索取，各里活動中心也有，不少民眾開心索取。

汐止區長陳健民指出，就要過年了，這次新北市政府也準備了非常喜氣的春聯要送給大家，全新北市在1月28日下午開始同步發放，汐止區民眾可以到公所服務或是到里辦公處索取。

陳健民表示，今年春聯的設計的含義「牛好日子」，就是希望大家在牛年都可以過的非常的平安順心，另外牛有扭轉的概念，希望能夠扭轉過去一年的疫情，新的一年疫情能夠消退，另外，在牛的旁邊還有一個New，New好日子就是新的一年新氣象，還有台語發音，都是祝福過好日子的含義，希望大家日子可以過的越來越好。

另外，這充滿喜氣的春聯，大家有空的話，上班時間都歡迎到公所索取。