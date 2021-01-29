質疑淡海輕軌感應慢 民憂行動支付免費搭恐打結

淡海輕軌將在2月期間推出行動支付免費搭優惠，民眾質疑票閘機感應速度慢如上世紀產物，恐釀交通打結。新北捷運公司說，已改善並優化；2月通勤族使用率最低，主要鎖定觀光客。

新北捷運公司稍早表示，民眾在2月1日起至2月28日期間使用Line Pay Money與MasterCard信用卡，包含綁定Apple Pay、Google Pay與Samsung Pay等行動支付可免費搭淡海輕軌。

但通勤族李小姐向中央社記者指出，不同行動支付要感應的地方不同，導致常有人必須看半天才能刷對位置。

李小姐進一步說，且因輕軌沒有閘門，不像捷運可透過閘門開啟確認是否刷卡成功，得站在原地看螢幕顯示，從刷下去到顯示結果要好幾秒，她觀察尖峰時段刷完整班車旅客，至少要兩分鐘。

她不滿地說，來遊玩的旅客也許認為兩分鐘不多，對她這樣分秒必爭的通勤族而言，如果加上轉乘，甚至要精算哪個時間點衝出車廂，才能避免卡在人潮中，屆時行動支付免費搭，恐造成交通壅塞。

另位因為工作常搭乘輕軌進出淡水地區的廖先生也說，淡海輕軌的感應不太靈敏，速度慢如上世紀產物，有時趕時間無法等在現場確認結果，事後對帳才發現沒有刷成功，「我沒有要逃票啊！」他認為不先改善感應速度就推優惠，只是徒增困擾。

對此，新北捷運公司總經理吳國濟今天接受中央社記者電訪表示，刷卡跟聲響、燈號連動，很多民眾以為聽到聲響才表示刷卡成功，因此在原地等待，除調整改善感應速度、進行設備優化，將派員在現場提醒。

至於為何選在2月期間，吳國濟解釋，適逢農曆春節年假，是通勤族使用率最低的時候，主要鎖定到淡水遊玩的觀光客，且兩者原本就屬不同時段客群；儘管民眾已習慣使用電子票證，其中也有不少會因優惠而轉換，盼藉此推廣不同支付方式。